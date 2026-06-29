Un poisson rouge ayant survécu deux semaines sans tête stupéfie les scientifiques

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Un poisson rouge ayant survécu deux semaines sans tête stupéfie les scientifiques

Un événement inhabituel survenu en Chine a stupéfié les internautes. Une vidéo montrant un poisson rouge ordinaire restant en vie et nageant librement pendant près de deux semaines, malgré la perte d'une grande partie de sa tête, a suscité de vastes discussions.

Au début, beaucoup ont pensé que cette vidéo était un faux créé par l'intelligence artificielle. Cependant, des experts ont ensuite confirmé que l'événement était réel et que cette situation pouvait être expliquée par l'anatomie du poisson.

Il s'est avéré que l'incident s'est produit en Chine au début de cette année. Le propriétaire du poisson a déclaré que les tissus de sa tête s'étaient progressivement dégradés. Cela a probablement été causé par une infection ou une détérioration de la qualité de l'eau. Le fait que d'autres poissons aient picoré les tissus malades a aggravé la blessure.

Malgré cela, le poisson rouge a continué à nager alors même qu'il avait perdu ses yeux, sa bouche et une partie de son cerveau. Les scientifiques expliquent cela par le fait que le cerveau des poissons est structuré très différemment de celui des humains. Comme le tronc cérébral, qui gère les fonctions vitales, est situé plus profondément dans le corps, la respiration et la circulation sanguine ont été maintenues.

Les experts soulignent que les mouvements de nage des poissons ne sont pas toujours contrôlés par le cerveau, mais par des réseaux nerveux dans la moelle épinière. C'est pourquoi il a pu continuer à se déplacer même sans une grande partie de sa tête.

De plus, un système sensoriel spécial situé sur les deux côtés du corps du poisson détecte les changements de pression dans l'eau. Ce mécanisme lui a permis de nager sans heurter d'obstacles, même sans yeux.

Malheureusement, cette lutte n'a pas duré longtemps. Le poisson est mort après avoir vécu environ deux semaines. Les scientifiques indiquent que la cause principale du décès est l'entrée excessive d'eau douce dans son corps via la grande plaie ouverte, ce qui a perturbé l'équilibre des sels et des électrolytes de l'organisme.

ChinePoisson d'or
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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