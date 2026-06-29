Le but de Shomurodov constitue un record unique dans l'histoire des Coupes du monde (vidéo)

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Le but de Shomurodov constitue un record unique dans l'histoire des Coupes du monde (vidéo)

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, la première de l'histoire à 48 équipes, a pris fin. La FIFA, organisatrice du tournoi, a lancé un sondage officiel pour élire le plus beau but de cette phase. Parmi les stars ayant validé leur ticket pour les huitièmes ou ayant quitté la compétition prématurément, notre compatriote Eldor Shomurodov est également présent !

12 candidats pour le titre du plus beau but

La liste, sélectionnée par les experts de la FIFA, regroupe les plus grandes stars mondiales et les révélations du tournoi :

  • Eldor Shomurodov (Ouzbékistan)

  • Lionel Messi (Argentine)

  • Kylian Mbappé (France)

  • Vinícius Júnior (Brésil)

  • Giovanni Reyna (États-Unis)

  • Ismael Saibari (Maroc)

  • Felix Nmecha (Allemagne)

  • Elijah Just (Nouvelle-Zélande)

  • Kevin Pina (Cap-Vert)

  • Karim Alaybegovic (Bosnie-Herzégovine)

  • Wilson Isidor (Haïti)

  • Daizen Maeda (Japon)

Le but de Shomurodov : un record historique en Coupe du Monde !

Le but inscrit par Eldor Shomurodov contre la RD Congo n'est pas seulement magnifique, il est si inhabituel qu'il entre dans l'histoire des Mondiaux.

Selon les analyses du célèbre centre de recherche OptaJose , la frappe d'Eldor affiche un taux de buts attendus (xG — probabilité qu'un tir devienne un but) de seulement 0,013 . Cela signifie que sur 1000 tirs depuis cette position et dans cette situation, seuls 13 finissent au fond des filets. Ce chiffre constitue un record pour la Coupe du Monde 2026 !

Comment voter ?

Le choix du plus beau but est laissé aux fans de football. Les supporters peuvent visionner les vidéos des buts nominés sur le site officiel de la FIFA, dans la section FIFAWorldCup , et voter pour leur réalisation préférée.

Nous vous rappelons que le processus de vote sur la plateforme officielle de la FIFA ne durera que 48 heures . Ensuite, les votes seront comptabilisés et le vainqueur du plus beau but de la phase de groupes sera officiellement annoncé. Ne manquez pas l'occasion de soutenir le capitaine de notre équipe nationale et de participer à ce vote historique !

ShomurodovFIFALionel MessiKylian Mbappe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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