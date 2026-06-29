Magie au Mondial : un sorcier africain aurait ensorcelé Harry Kane

Des vidéos étranges concernant Harry Kane font le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit un homme au visage peint de différentes couleurs et vêtu d'habits insolites accomplissant des gestes ressemblant à un rituel mystérieux pendant le match.

Certains internautes plaisantent en disant que cet individu « utilise la magie » pour empêcher Kane de marquer. D'autres, plus sérieux, lient les moments de malchance du footballeur à cette vidéo.

L'identité de l'homme dans la vidéo n'a pas été révélée. De plus, il n'existe aucune preuve fiable que ces actions aient influencé le jeu du joueur. Les clips circulent principalement sous forme de blagues et de spéculations.