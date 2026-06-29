Un accident d'avion en France fait 11 morts

Un autre accident aérien majeur s'est produit en France. Un avion léger utilisé pour le parachutisme s'est écrasé dans la commune de Tomblaine, près de la ville de Nancy, tuant les 11 personnes à bord. C'est ce qu'a France 24 rapporté la chaîne de télévision.

Selon les informations, la tragédie s'est produite le 28 juin vers 11h00, heure locale. L'avion Grand Nancy-Tomblaine s'est écrasé dans une zone résidentielle de la rue Salvador Allende à Tomblaine, peu après avoir décollé de l'aérodrome.

Selon les premières données, il y avait 11 personnes à bord de l'appareil. Parmi elles se trouvaient un pilote expérimenté, cinq instructeurs de parachutisme et cinq passagers tentant leur premier saut. Tous sont décédés sur le coup.

Selon les rapports, la majorité des passagers décédés étaient des infirmières exerçant à Nancy. Elles avaient embarqué pour participer à une session de parachutisme.

Dès l'annonce de l'incident, d'importants moyens ont été déployés sur place. Les opérations de secours ont mobilisé 50 pompiers, 25 véhicules spécialisés, des équipes de secours médical d'urgence et des agents de police. La zone a été totalement bouclée et les mesures de sécurité renforcées.

Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez et le ministre des Transports Philippe Tabarot se sont rendus personnellement sur les lieux. Selon leurs premières déclarations, l'avion a soudainement perdu le contrôle et s'est écrasé quelques minutes après le décollage.

Une enquête officielle a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Les experts du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) de France ont commencé l'examen des débris de l'avion et les expertises techniques.

Les premières hypothèses suggèrent qu'une défaillance technique du moteur ou un déséquilibre de la charge à bord pourrait être à l'origine de l'accident. Cependant, les experts soulignent qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives avant la fin de l'enquête.

Selon le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses, cet accident est considéré comme l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation civile du pays, hors aviation militaire et commerciale.

Des informations supplémentaires sur les causes exactes et les facteurs ayant conduit à l'accident sont attendues dès la publication des résultats de l'enquête.