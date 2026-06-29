Crash tragique d'un hélicoptère de Saudi Aramco en Arabie Saoudite

Quatorze personnes ont péri dans le crash d'un hélicoptère appartenant à la société Saudi Aramco dans la ville de Ras Tanura, en Arabie Saoudite. TASS a rapporté l'information en s'appuyant sur un communiqué du ministère de l'Énergie du pays.

L'accident s'est produit le 28 juin. Personne n'a survécu au crash. Toutes les victimes seraient des citoyens saoudiens.

Les autorités compétentes du pays ont entamé une enquête pour déterminer les causes de l'accident. L'état technique de l'appareil et le déroulement du vol devraient être examinés.

Ras Tanura est l'une des principales zones de l'industrie pétrolière d'Arabie Saoudite. La ville abrite une grande raffinerie de Saudi Aramco ainsi qu'un terminal majeur pour l'expédition de pétrole par voie maritime.