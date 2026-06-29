Pourquoi ce village célèbre interdit-il l'accès aux touristes chaque dimanche ?

Situé dans le nord-est de l'Inde et célèbre comme le « village le plus propre d'Asie », Mawlynnong est depuis longtemps l'une des destinations les plus prisées des voyageurs. Chaque semaine, et particulièrement le samedi, des centaines, voire près de mille touristes s'y rendent pour admirer ses rues fleuries, son environnement impeccablement propre et l'engagement des habitants envers la propreté.

Cependant, à partir de janvier 2026, les villageois ont pris une décision inattendue. Désormais, chaque dimanche, l'accès au village est interdit aux touristes pour une journée. Les portes en fer installées sur l'unique route menant au village sont fermées et surveillées par des gardes. Ainsi, les habitants ont choisi de renoncer aux revenus touristiques pendant un jour pour se consacrer exclusivement à eux-mêmes.

Le tourisme a changé la vie, mais…

Situé dans l'État du Meghalaya, en Inde, près de la frontière avec le Bangladesh, Mawlynnong a acquis une renommée nationale après avoir été reconnu en 2003 Discover India par le magazine comme le « village le plus propre d'Asie ».

Ce titre revêtait une importance majeure pour un pays comme l'Inde, où les problèmes d'assainissement sont pressants. Au village, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à garder l'environnement propre. Chaque matin, avant d'aller à l'école, ils balaient les rues et ramassent les feuilles mortes et les déchets. Les déchets organiques sont éliminés séparément, et le verdissement des espaces publics est devenu une habitude naturelle pour les locaux.

En 2014, lorsque le Premier ministre indien Narendra Modi a lancé le programme « Clean India Mission » à travers le pays, il a cité Mawlynnong comme modèle pour tous.

L'intérêt pour le village a alors encore augmenté. Les habitants, autrefois principalement agriculteurs, ont ouvert des maisons d'hôtes, des cafés et des restaurants, et ont mis en place la vente de souvenirs. Le tourisme est devenu la principale source de revenus de l'économie locale.

Pourquoi l'accès est-il interdit le dimanche ?

Près de vingt ans plus tard, alors que le nombre de visiteurs augmentait via les réseaux sociaux, le comité du village a décidé qu'il était nécessaire de rétablir l'équilibre entre le tourisme et la vie quotidienne.

La majorité des habitants sont chrétiens. Par conséquent, le dimanche est pour eux un jour important consacré à la prière et à la famille.

Selon Preshes Khongdup, membre du comité du village, l'objectif principal de cette décision est de préserver l'identité culturelle, les valeurs et la discipline qui ont rendu le village célèbre.

Festival Harrimba, représentant des habitants, soutient également cette décision.

« Maintenant, nous pouvons aller à l'église et prier librement. Quand il y avait des touristes, nous étions toujours occupés par le travail », dit-il.

Curieusement, même avant l'instauration de l'interdiction, presque tous les magasins et restaurants du village étaient fermés le dimanche. Seuls deux points de restauration restaient ouverts. Par conséquent, le confort pour les touristes n'était pas optimal.

La prospérité est venue avec le tourisme

Les villageois ne nient pas les aspects positifs du tourisme.

Preshes Khongdup explique qu'avant 2003, Mawlynnong n'était même pas reliée aux villages voisins par de bonnes routes. Aujourd'hui, grâce au tourisme, de nombreuses familles ont pu construire de nouvelles maisons en béton, alors que la plupart vivaient auparavant dans des maisons aux toits de chaume.

Même selon les habitants, presque toutes les familles du village ont soutenu à l'unanimité l'initiative de ne pas accueillir de touristes le dimanche.

Maintenir la propreté — l'un des objectifs principaux

Chaque visiteur du village est tenu de jeter ses déchets dans des corbeilles artisanales spéciales. Des avertissements tels que « Ne pas cracher, les contrevenants seront sanctionnés » sont également affichés dans les rues.

Cependant, ces dernières années, après la diffusion de vidéos sur Internet montrant des récipients en plastique laissés par des touristes, les habitants ont commencé à s'inquiéter sérieusement de telles situations.

Khongdup souligne que les habitants, qui ont accueilli des touristes chaque jour pendant vingt ans, ont également besoin de repos.

« Nous avons aussi besoin d'une pause d'un jour. Si les touristes ne viennent pas un jour par semaine, nous pouvons à nouveau ressentir la véritable vie de village », déclare-t-il.

Le dimanche — réservé aux habitants

Le dimanche, le paysage du village change complètement. Les gens se dirigeant vers l'église, les boutiques de souvenirs fermées, le parking vide et les chants religieux s'élevant des maisons confèrent au village une atmosphère de sérénité unique.

Bien sûr, certains touristes sont mécontents de cette décision. Ils suggèrent de déplacer l'interdiction à un autre jour de la semaine. Mais des visiteurs comme le professeur Vijaya Debnat, venu de New Delhi, expriment leur compréhension envers la décision des habitants.

Selon lui, c'est précisément grâce à cet ordre et à cette responsabilité que Mawlynnong a pu conserver son statut de « village le plus propre d'Asie » jusqu'à aujourd'hui.

Malgré la mise en œuvre de programmes gouvernementaux visant à améliorer la propreté en Inde, Mawlynnong reste un exemple unique pour tout le pays. Ici, les touristes sont accueillis six jours par semaine. Le septième jour est consacré aux habitants, à leurs familles, à leur foi et à leur vie paisible.