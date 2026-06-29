Un entraîneur russe expose le problème majeur de l'Ouzbékistan

L'échec de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 fait également débat en Russie. L'entraîneur Igor Kolivanov a souligné le manque d'expérience et de cohésion d'équipe, tout en critiquant l'effort de certains joueurs.

Selon lui, la simple qualification pour le Mondial était déjà une grande réussite pour l'Ouzbékistan. Cependant, pour être compétitif au niveau d'une Coupe du Monde, l'équipe a manqué d'organisation et d'expérience de haut niveau.

« Il n'y a rien à évaluer »

Kolivanov a affirmé qu'il ne serait pas juste d'évaluer la participation de l'Ouzbékistan au Mondial uniquement sur la base des résultats.

« Le fait qu'ils aient atteint la phase finale est en soi une grande victoire. Bien sûr, l'expérience a manqué », a déclaré le spécialiste.

Parallèlement, il a souligné que l'équipe nationale aurait pu agir de manière plus ordonnée et coordonnée sur le terrain.

Manque de cohésion en Ouzbékistan

L'entraîneur russe a comparé l'Ouzbékistan à l'équipe nationale du Cap-Vert.

Selon lui, les joueurs du Cap-Vert se sont battus jusqu'au bout, ont bien tenu la ligne défensive et ont accompli les tâches fixées par l'entraîneur.

L'Ouzbékistan, en revanche, a semblé désorganisé sur le terrain.

« L'Ouzbékistan n'est pas apparu comme une équipe soudée. C'est pourquoi ils ont encaissé beaucoup de buts », a déclaré Kolivanov.

Il a également parlé de Shomurodov et Husanov

Kolivanov a noté que la majorité des joueurs ouzbeks ne jouent pas dans de grands clubs européens.

Il a cité Eldor Shomurodov comme exception, car l'attaquant a évolué dans les championnats d'Italie et de Russie.

Il a également exprimé son avis sur le défenseur de Manchester City, Abdukodir Husanov.

« Husanov est là, mais lui aussi a commis des erreurs graves lors de ce tournoi », a ajouté le spécialiste.

Trois matchs — trois défaites

Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'Ouzbékistan a manqué toutes ses opportunités lors de la phase de groupes.

Match Score Ouzbékistan — Colombie 1:3 Portugal — Ouzbékistan 5:0 RD Congo — Ouzbékistan 3:1

Notre équipe nationale a marqué deux buts et en a encaissé 11 en trois matchs.

« Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché »

Kolivanov n'a pas nié que les joueurs ouzbeks aient fait des efforts. Cependant, il a jugé le niveau général de l'équipe comme moyen.

« Ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Cela arrive dans le football », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, les principales lacunes au Mondial étaient les suivantes :

le manque d'expérience internationale ;

la désorganisation défensive ;

l'absence de cohésion d'équipe ;

le non-respect total des consignes de l'entraîneur ;

des erreurs individuelles dans des situations décisives.

Le premier Mondial sera-t-il une leçon pour l'avenir ?

L'Ouzbékistan a participé à une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Bien que le résultat n'ait pas été à la hauteur des attentes, l'expérience acquise lors d'une telle compétition pourrait être cruciale pour l'avenir.

L'équipe nationale doit désormais analyser les erreurs du Mondial, améliorer l'organisation défensive et augmenter le nombre de joueurs évoluant à haut niveau.

Selon vous, le plus grand problème de l'Ouzbékistan au Mondial est-il le manque d'expérience ou l'absence de jeu collectif ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.