Crash d'hélicoptère en Arabie saoudite : 14 morts

Photo : x.com/steve_hanke

Un hélicoptère appartenant au géant pétrolier saoudien « Aramco » s'est écrasé à Ras Tanura. Toutes les 14 personnes à bord ont péri dans la tragédie.

L'accident s'est produit le matin du 28 juin sur la côte du golfe Persique, à l'ouest du détroit d'Ormuz. Les causes du crash sont encore inconnues.

Tous les passagers de l'hélicoptère ont péri

Selon l'agence de presse officielle saoudienne, l'hélicoptère transportait 14 citoyens du royaume.

L'accident a eu lieu vers 06h00, heure locale. Personne n'a survécu au crash de l'appareil.

L'agence d'information d'État n'a pas encore divulgué d'autres détails sur l'accident.

Les causes du crash sont en cours d'examen

Les autorités compétentes ont lancé une enquête approfondie pour déterminer les causes de l'incident.

« Les autorités compétentes ont ouvert une enquête complète pour déterminer les causes du crash », a déclaré l'agence de presse officielle saoudienne.

La société « Aramco » n'a pas encore répondu aux demandes des médias internationaux concernant l'incident.

Le ministère de l'Énergie a exprimé ses condoléances

Le ministère de l'Énergie d'Arabie saoudite a exprimé ses plus profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes de la tragédie.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur l'identité des victimes, la destination de l'hélicoptère ou le but du vol.

Ras Tanura, une zone cruciale pour l'industrie pétrolière

La ville de Ras Tanura, où s'est produit le crash, est l'un des centres principaux de l'industrie pétrolière saoudienne.

On y trouve l'une des plus grandes raffineries de pétrole d'Aramco au Moyen-Orient ainsi qu'un terminal d'exportation majeur.

Selon Reuters, la société avait repris le chargement de pétrole brut au terminal de Ras Tanura le 26 juin, après une interruption de près de quatre mois.

L'accident survient dans une période d'activité accrue

L'Arabie saoudite, l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, a augmenté sa production et ses exportations de pétrole et de gaz après le renforcement des espoirs d'un accord dans la région.

De plus, les efforts pour accélérer la livraison des cargaisons énergétiques ont été intensifiés.

Cependant, les autorités officielles n'ont pas indiqué de lien entre le crash de l'hélicoptère et les opérations du terminal pétrolier.

Les causes de la tragédie et d'autres détails devraient être éclaircis après la publication des résultats de l'enquête.