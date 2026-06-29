La Terre peut être rassurée : nouvelles conclusions sur le risque des grands astéroïdes

Les chercheurs spatiaux ont annoncé qu'il y a des raisons d'être rassurés concernant les corps célestes qui pourraient représenter le plus grand danger pour la planète Terre. Les observations menées ces dernières années indiquent que le processus d'identification des grands astéroïdes s'approchant de notre planète est presque terminé et qu'il n'y a pas de risque de catastrophe globale dans les 100 prochaines années. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Sergey Yazev, professeur à l'Université d'État d'Irkutsk et chercheur principal à l'Institut de physique solaire, la découverte de nouveaux astéroïdes d'un diamètre supérieur à un kilomètre a pratiquement cessé. Cela signifie qu'il ne reste plus de « menaces cachées » massives, inconnues de l'humanité, qui pourraient frapper la Terre par surprise dans les régions de l'espace proches de nous.

Les grands objets sont sous contrôle

Le scientifique souligne que tous les astéroïdes de plus d'un kilomètre ont déjà été cartographiés par les astronomes et que leurs trajectoires ont été calculées. Selon Ixbt.com, aucun de ces grands objets n'a de probabilité de collision avec la Terre pendant au moins un siècle. Cette conclusion s'explique par l'efficacité accrue des télescopes modernes et des systèmes de surveillance spatiale.

Cependant, la situation est légèrement différente pour les corps célestes de plus petite taille. Chaque jour, les spécialistes détectent des dizaines de nouveaux astéroïdes se déplaçant à proximité de la Terre. Leur taille varie de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, et ces objets ne sont souvent détectés que lorsqu'ils sont très proches de notre planète — quelques jours avant la collision.

Petits astéroïdes et protection atmosphérique

Les petits astéroïdes ne représentent pas un danger global pour la Terre. La plupart d'entre eux brûlent complètement en raison de la friction lors de leur entrée dans l'atmosphère de notre planète. Seulement dans quelques cas, leurs débris peuvent atteindre la surface sous forme de météorites, mais ce processus ne cause pas de dommages majeurs.

Aujourd'hui, la communauté astronomique mondiale concentre principalement ses efforts sur l'amélioration des systèmes de détection précoce des objets de taille moyenne et petite. Bien que la question des grands astéroïdes soit considérée comme réglée, la surveillance continue de l'espace ne s'arrête pas. De telles conclusions scientifiques permettent de faire des prévisions plus fiables concernant la sécurité de l'humanité dans l'espace.