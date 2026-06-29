Ancelotti incapable de désigner un favori pour la Coupe du Monde 2026 : « Les forces sont presque égales »

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, n'a pas voulu s'avancer sur l'identité du grand favori pour le titre lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon le technicien italien, bien que certaines équipes aient paru plus fortes lors de la phase de groupes, aucune ne se détache nettement des autres pour le moment.

« Je ne peux pas identifier de favori principal »

En analysant la fin de la phase de groupes, Ancelotti a souligné que la compétition était extrêmement serrée.

« Certaines équipes nationales ont mieux joué que d'autres durant la phase de groupes. Mais pour l'instant, je ne peux pas désigner un favori clair pour le titre », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'équilibre des forces dans le tournoi est très serré, ce qui rend la phase à élimination directe encore plus intéressante.

Équilibre des forces au Mondial

Le coach brésilien a noté que plusieurs équipes affichaient un haut niveau de jeu lors de cette Coupe du Monde 2026.

Cependant, à ce stade, Ancelotti n'a pas désigné comme favoris distincts :

le Brésil ;

l'Argentine ;

la France ;

l'Espagne ;

le Portugal

comme étant des favoris isolés.

« La compétition sera très rude lors de ce Mondial et le niveau des participants est presque identique », a affirmé le technicien italien.

Le Japon mettra le Brésil à l'épreuve

L'équipe nationale du Brésil affrontera le Japon en huitièmes de finale.

Le match aura lieu aujourd'hui, le 29 juin, à 22h00 (heure de Tachkent).

Match Date Heure Brésil — Japon 29 juin 22:00

Bien que le Brésil soit favori sur le papier, les propos d'Ancelotti suggèrent que tout résultat imprévu est possible en phase finale.

Le Japon peut-il créer la sensation ?

L'équipe du Japon est connue pour sa discipline collective, ses contre-attaques rapides et sa combativité jusqu'au bout.

Le Brésil, quant à lui, s'appuie sur son talent individuel et son expérience des grands tournois. C'est pourquoi ce duel promet d'être l'un des plus passionnants des play-offs.

Le chemin vers le titre commence maintenant

Il est important de bien jouer en phase de groupes, mais en phase éliminatoire, une seule erreur peut conduire à l'élimination.

Selon Ancelotti, les véritables favoris se révèlent précisément lors des étapes décisives.

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