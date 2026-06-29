Ancelotti incapable de désigner un favori pour la Coupe du Monde 2026 : « Les forces sont presque égales »

·43·Sport
Ancelotti incapable de désigner un favori pour la Coupe du Monde 2026 : « Les forces sont presque égales »

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, n'a pas voulu s'avancer sur l'identité du grand favori pour le titre lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon le technicien italien, bien que certaines équipes aient paru plus fortes lors de la phase de groupes, aucune ne se détache nettement des autres pour le moment.

« Je ne peux pas identifier de favori principal »

En analysant la fin de la phase de groupes, Ancelotti a souligné que la compétition était extrêmement serrée.

« Certaines équipes nationales ont mieux joué que d'autres durant la phase de groupes. Mais pour l'instant, je ne peux pas désigner un favori clair pour le titre », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'équilibre des forces dans le tournoi est très serré, ce qui rend la phase à élimination directe encore plus intéressante.

Équilibre des forces au Mondial

Le coach brésilien a noté que plusieurs équipes affichaient un haut niveau de jeu lors de cette Coupe du Monde 2026.

Cependant, à ce stade, Ancelotti n'a pas désigné comme favoris distincts :

  • le Brésil ;

  • l'Argentine ;

  • la France ;

  • l'Espagne ;

  • le Portugal

comme étant des favoris isolés.

« La compétition sera très rude lors de ce Mondial et le niveau des participants est presque identique », a affirmé le technicien italien.

Le Japon mettra le Brésil à l'épreuve

L'équipe nationale du Brésil affrontera le Japon en huitièmes de finale.

Le match aura lieu aujourd'hui, le 29 juin, à 22h00 (heure de Tachkent).

Match

Date

Heure

Brésil — Japon

29 juin

22:00

Bien que le Brésil soit favori sur le papier, les propos d'Ancelotti suggèrent que tout résultat imprévu est possible en phase finale.

Le Japon peut-il créer la sensation ?

L'équipe du Japon est connue pour sa discipline collective, ses contre-attaques rapides et sa combativité jusqu'au bout.

Le Brésil, quant à lui, s'appuie sur son talent individuel et son expérience des grands tournois. C'est pourquoi ce duel promet d'être l'un des plus passionnants des play-offs.

Le chemin vers le titre commence maintenant

Il est important de bien jouer en phase de groupes, mais en phase éliminatoire, une seule erreur peut conduire à l'élimination.

Selon Ancelotti, les véritables favoris se révèlent précisément lors des étapes décisives.

Selon vous, quelle équipe est le grand favori pour le titre à la Coupe du Monde 2026 ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

Carlo AncelottiBrésilJaponArgentine
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le but de Shomurodov constitue un record unique dans l'histoire des Coupes du monde (vidéo)Le but de Shomurodov constitue un record unique dans l'histoire des Coupes du monde (vidéo)Aujourd'hui, 13:45Un entraîneur russe expose le problème majeur de l'OuzbékistanUn entraîneur russe expose le problème majeur de l'OuzbékistanAujourd'hui, 13:31Nepomnyashchiy : « Kapadze aurait dû diriger l'Ouzbékistan »Nepomnyashchiy : « Kapadze aurait dû diriger l'Ouzbékistan »Aujourd'hui, 13:26Démission majeure dans le football saoudien : le président de la fédération s'excuse auprès du publicDémission majeure dans le football saoudien : le président de la fédération s'excuse auprès du publicAujourd'hui, 13:12Lionel Scaloni reste à la tête de l'Argentine jusqu'en 2031Lionel Scaloni reste à la tête de l'Argentine jusqu'en 2031Aujourd'hui, 12:56L'entraîneur du Japon s'exprime avec audace avant le choc contre le BrésilL'entraîneur du Japon s'exprime avec audace avant le choc contre le BrésilAujourd'hui, 12:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev