Le Pakistan mène des frappes aériennes en Afghanistan : La situation s'envenime

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La situation à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan est redevenue tendue. Dimanche, les forces de sécurité pakistanaises ont mené d'importantes opérations terrestres et aériennes dans les zones frontalières. Au moins 29 militants auraient été éliminés.

Cependant, les autorités de Kaboul portent une évaluation totalement différente de la situation.

La déclaration du Pakistan : Un coup dur porté aux terroristes

Le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, a annoncé lundi matin que lors des attaques terrestres, quatre militants liés au groupe « Jamaat-ul-Ahrar » une branche des « Talibans pakistanais », ont été tués.

De plus, 25 autres militants ont été éliminés lors de frappes aériennes sur trois points spécifiques dans les provinces afghanes de Paktia, Paktika et Kunar. Il est rapporté qu'une grande quantité d'armes et de dépôts de munitions ont également été détruits au cours de l'opération.

Quelle est la cause de cette attaque ? La partie pakistanaise a déclaré qu'il s'agissait d'une réponse aux récentes attaques terroristes. Notamment, une attaque armée samedi contre une installation des « Sindh Rangers » à Karachi a causé la mort de trois soldats pakistanais et fait quatre blessés.

Les « Talibans » répliquent : « Des civils ont été touchés »

Le porte-parole du gouvernement taliban en Afghanistan, Zabihullah Mujahid, a fermement condamné cette action du Pakistan, la qualifiant d'« agression lâche, de crime et de barbarie ».

« À la suite des attaques, des dizaines de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués ou blessés », a déclaré Mujahid.

Les responsables talibans ont indiqué à la BBC qu'à la suite des frappes aériennes, au moins 100 personnes ont été tuées ou blessées. Pour l'instant, il n'est pas possible de confirmer le nombre de victimes revendiqué par les deux parties via des sources indépendantes.

Un conflit frontalier incessant : Pourquoi la trêve a-t-elle échoué ?

Ce n'est pas la première fois que de tels affrontements sanglants sont observés entre le Pakistan et l'Afghanistan. La racine du conflit est la suivante :

L'accusation d'Islamabad : Le Pakistan accuse depuis longtemps l'Afghanistan d'abriter des terroristes qui mènent des attaques sur son territoire.

Le démenti de Kaboul : Les « Talibans » rejettent catégoriquement ces accusations et accusent Islamabad d'attaquer sans fondement des zones habitées par des civils.

En réalité, les deux pays avaient convenu d'un cessez-le-feu en octobre dernier après des affrontements sanglants. Cependant, cette trêve, obtenue avec l'aide de médiateurs internationaux, n'a pas duré et a échoué. Selon les rapports officiels, des centaines de personnes ont été victimes des frappes aériennes sporadiques survenues ces derniers mois à la frontière.