Sberbank, l'une des plus grandes institutions financières de Russie, a réintroduit son application d'investissement pour les utilisateurs d'iPhone sur la plateforme App Store. L'application, précédemment supprimée en raison des sanctions occidentales, est désormais présentée sous le nom d'« Aktiv ». Cette étape permet aux clients de la banque d'effectuer des opérations d'investissement sans restrictions sur les appareils iOS. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La nouvelle application a non seulement changé de nom, mais a également été considérablement remaniée en termes d'interface et de navigation. Les développeurs se sont concentrés sur la simplification de l'accès aux informations et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Cela crée un confort accru pour les investisseurs utilisant l'écosystème Apple.

Nouvelles fonctionnalités et « Pouls de l'économie »

L'une des nouveautés centrales de l'application « Aktiv » est la section « Pouls de l'économie » (Puls ekonomiki). Cette section regroupe les principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le taux directeur de la Banque centrale, le taux d'inflation et les rendements moyens des dépôts. Selon ixbt.com, le système propose automatiquement des instruments d'investissement susceptibles d'offrir un rendement égal ou supérieur à chaque indicateur.

De plus, la transparence des opérations liées aux obligations a été accrue. Désormais, les investisseurs peuvent consulter en détail les notations de crédit des émetteurs, les rendements des coupons et les conditions des titres à coupon variable avant de participer aux placements primaires. Pour les participants du marché à terme (srochniy rinok), la possibilité de placer des ordres conditionnels a été ajoutée.

Gestion documentaire et commodités administratives

Dans la nouvelle version de l'application, la résolution des questions administratives est également devenue beaucoup plus simple. Tous les types de certificats, rapports et relevés sont regroupés dans une section unique. Cela permet aux utilisateurs de générer un rapport de courtage pour toute période donnée ou d'obtenir des informations sur les avantages fiscaux ou les pertes.

Selon Maxim Chekmarev, directeur de la division « SberInvestor », la priorité principale lors du développement de l'application a été la clarté des informations et la commodité dans la résolution des tâches quotidiennes. La republication d'applications sous des noms occultes est devenue la principale méthode pour les banques russes de contourner les sanctions.

Pour les utilisateurs et investisseurs en Ouzbékistan, cette nouvelle est intéressante en tant que partie d'une lutte technologique sur les marchés financiers internationaux. Bien que l'application soit principalement destinée au marché russe, la politique de l'App Store d'Apple et le jeu du « chat et de la souris » entre les applications bancaires reflètent les tendances technologiques mondiales.