Forte explosion de gaz lors d'une opération de sauvetage à Caracas

Une forte explosion de gaz s'est produite à Caracas, la capitale du Venezuela, alors que des travaux de déblaiement étaient en cours après un tremblement de terre.

Selon les premières informations, plusieurs sauveteurs ont été blessés à divers degrés. Ils ont reçu des soins médicaux sur place.

Après l'explosion, des services d'urgence et des brigades médicales supplémentaires ont été déployés dans la zone. Des experts vérifient s'il existe un risque de fuite de gaz dans les bâtiments environnants.

La cause exacte de l'explosion et le nombre total de blessés n'ont pas encore été communiqués. Les travaux de déblaiement se poursuivent avec des mesures de sécurité renforcées.