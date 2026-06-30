Neuer s'exprime sur le problème majeur de l'Allemagne après une défaite sensationnelle

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Neuer s'exprime sur le problème majeur de l'Allemagne après une défaite sensationnelle

L'équipe nationale d'Allemagne a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 après une défaite aux tirs au but face au Paraguay en 1/16es de finale. Après le match, le gardien de 40 ans Manuel Neuer a ouvertement évoqué la plus grande lacune de l'équipe.

Selon lui, l'Allemagne a manqué non seulement de chance, mais aussi d'occasions suffisamment dangereuses en attaque.

« Nous sommes tous très déçus »

Neuer n'a pas caché que l'ambiance au sein de l'équipe était très lourde après la rencontre.

« Nous sommes tous très déçus. Aujourd'hui, il nous a manqué à la fois la force et la chance pour gagner », a-t-il déclaré.

L'Allemagne était considérée comme favorite face au Paraguay après avoir terminé première de son groupe.

Où se situait le problème principal ?

Manuel Neuer a souligné que l'Allemagne n'a pas réussi à créer suffisamment de danger devant le but adverse.

« Le problème principal est que nous avons créé très peu d'occasions de but », a affirmé le gardien.

Bien que l'équipe ait eu une possession de balle supérieure, elle n'a pas réussi à convertir cet avantage en buts.

« Nous aurions dû battre un tel adversaire »

Neuer a exprimé son mécontentement vis-à-vis du jeu global de l'Allemagne plus que du résultat lui-même.

« C'est surtout le contenu du match qui m'inquiète. Nous aurions absolument dû battre un tel adversaire », a-t-il ajouté.

Ces propos montrent que l'équipe n'a pas pleinement exploité son potentiel.

Les tirs au but ont coûté cher à l'Allemagne

Après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, le vainqueur a été déterminé lors de la séance de tirs au but.

Le Paraguay a été plus précis lors des tirs décisifs et s'est imposé 4-3.

Statistiques

Résultat

Match

Allemagne — Paraguay

Score final

1:1

Tirs au but

3:4

Résultat

L'Allemagne est éliminée du tournoi

Encore un Mondial difficile pour l'Allemagne

Depuis son titre en 2014, l'Allemagne n'a pas atteint les résultats escomptés lors de ses trois dernières Coupes du Monde.

Cette fois, bien que l'équipe soit sortie première de son groupe, elle s'est arrêtée dès le premier tour des play-offs.

Pensez-vous que le problème principal de l'Allemagne soit l'inefficacité offensive ou la pression psychologique ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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