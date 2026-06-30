L'Allemagne battue : jour férié officiel au Paraguay !

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L'Allemagne battue : jour férié officiel au Paraguay !

La phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 se poursuit avec des sensations inattendues et terrifiantes. Après une victoire historique contre l'équipe nationale d'Allemagne en 16es de finale, le président du Paraguay, Santiago Peña, a déclaré un jour férié exceptionnel dans tout le pays.

Les représentants d'Amérique du Sud ont fait preuve d'une véritable force et d'une volonté farouche face à un adversaire de taille. Le temps réglementaire et la prolongation du match se sont terminés de manière dramatique sur un score de 1:1. Lors de la série de tirs au but nerveuse, la chance et le talent ont souri aux Paraguayens — 4:3 !

Statistiques du match dramatique :

Phase du tournoi

Confrontation

Score temps réglementaire

Série de tirs au but

Résultat final

Coupe du Monde 2026. 1/16 de finale

Allemagne — Paraguay

1:1

3:4

Victoire du Paraguay !

« Le Paraguay ne baisse jamais les bras ! »

Ému par ce succès historique, le chef de l'État Santiago Peña s'est adressé au peuple sur ses réseaux sociaux, ne cachant pas ses émotions :

« Le Paraguay ne baisse jamais les bras ! », a écrit le président dans son post.

De plus, le politicien a déclaré le mardi 30 juin jour férié officiel dans le pays en l'honneur de cette grande victoire.

Fait intéressant, selon la législation paraguayenne, le chef de l'État dispose d'un pouvoir absolu pour prendre une telle décision. La loi en vigueur lui permet de fixer, à sa discrétion, jusqu'à 3 jours fériés supplémentaires par an pour des raisons d'intérêt national ou de grandes joies collectives. Le président Peña a jugé opportun d'utiliser cette possibilité pour la magie du football.

Qui sera l'obstacle sur la route des quarts de finale ?

L'équipe nationale du Paraguay, ayant éliminé un géant comme l'Allemagne, affrontera désormais (en 1/8 de finale) pour décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 France — Suède le vainqueur du duel. Si l'équipe continue avec un tel esprit combatif, il n'est pas exclu que le président du Paraguay utilise également le reste de ses prérogatives en matière de jours fériés pendant le tournoi !

AllemagneParaguaySantiago PeñaFranceSuède
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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