Crise d'attaquantes au Chelsea FC Women : qui remplacera Sam Kerr ?

L'équipe féminine du Chelsea de Londres a rencontré de graves problèmes lors du mercato estival. Après le départ de l'attaquante vedette Sam Kerr, la direction du club recherche une joueuse star capable de combler son absence. Cependant, les échecs des négociations des dernières semaines remettent en question les plans de l'équipe pour la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'objectif principal de l'équipe dirigée par Sonia Bompastor était la star de Manchester City, Khadija Shaw. Pendant un certain temps, le transfert de Shaw à Londres semblait presque conclu, mais la joueuse a soudainement décidé de prolonger son contrat avec son club. Ce fut le premier et le coup le plus douloureux pour Chelsea sur le marché des transferts.

Série de refus et échecs de transferts

Après Khadija Shaw, les Londoniennes se sont tournées vers Felicia Schroder, un talent de 19 ans ayant marqué 30 buts avec le club suédois de Hacken. Bien que Chelsea ait proposé une somme record mondial pour la jeune attaquante, le Real Madrid a remporté la mise. La semaine dernière, le club madrilène a officiellement annoncé le transfert de Schroder.

La série de malchance s'est terminée avec Salma Paralluelo. L'internationale espagnole, auteure d'un doublé en finale de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, a également rejeté l'offre de Chelsea. Selon Goal.com, Paralluelo préfère poursuivre sa carrière dans un autre top club, laissant les Blues dans une situation difficile.

Selon les statistiques, la saison dernière a été la saison où Chelsea a marqué le moins de buts depuis sept ans. L'équipe n'a inscrit que 44 buts en Women's Super League (WSL). En termes d'efficacité, elles se sont classées parmi les moins performantes, au même niveau que Leicester City, relégué, et l'outsider West Ham.

Causes des problèmes offensifs

Les problèmes de la ligne d'attaque sont liés à plusieurs facteurs :

la difficulté de Sam Kerr à retrouver sa forme après une blessure de longue durée ;

la blessure au genou de Mayra Ramirez, qui l'a forcée à manquer presque toute la saison ;

les blessures récurrentes de joueuses comme Catarina Macario et Aggie Beever-Jones.

Actuellement, Sonia Bompastor ne dispose que de jeunes joueuses inexpérimentées au poste d'avant-centre. Le repositionnement d'ailières comme Lauren James au centre n'a pas donné les résultats escomptés. Si Chelsea ne prend pas de mesures drastiques sur le marché des transferts dans les prochaines semaines, sa capacité à lutter pour le titre la saison prochaine pourrait être compromise.