En Californie, une ourse et ses trois oursons secourus d'un réservoir d'eau

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En Californie, une ourse et ses trois oursons secourus d'un réservoir d'eau

À La Verne, en Californie, une ourse et ses trois oursons se sont retrouvés piégés à l'intérieur d'un grand réservoir d'eau. L'incident a eu lieu samedi.

À l'arrivée des secours, les ours étaient coincés depuis plus de 12 heures dans la structure en béton sombre. Ils sont probablement tombés par une ouverture d'à peine 30 centimètres au sommet du réservoir en cherchant de l'eau par temps chaud et humide.

Erik McDonald et Jamie Kirk, de Glendora, ont découvert les ours vers 8h00 du matin. En montant sur le réservoir, ils ont aperçu à travers une petite ouverture l'ourse accrochée à la paroi dans l'eau.

Les sauveteurs ont lancé l'opération « Operation Care Bear ». Tout d'abord, le Département de la pêche et de la faune de Californie a vidé l'eau du réservoir pour éliminer tout risque de noyade pour les ours.

Cependant, l'ouverture existante n'était suffisante ni pour les sauveteurs ni pour l'ourse. Les experts ont donc utilisé une scie électrique pour découper un trou plus large sur le côté du réservoir et y ont inséré une échelle pour créer une issue.

Alors qu'un des oursons était sorti seul auparavant, il a fallu plus de temps et d'efforts aux sauveteurs pour faire sortir les trois autres.

Finalement, l'ourse et ses petits ont été extraits du réservoir en toute sécurité.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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