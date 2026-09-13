Des démarches diplomatiques sans précédent et inattendues ont été lancées par Washington pour résoudre la crise mondiale autour de l'Ukraine. Jared Kushner, gendre et ancien conseiller du président américain, accompagné de l'envoyé spécial Steve Witkoff, a qualifié de « très réussis » ses voyages diplomatiques à Moscou et à Kiev. S'exprimant lors d'un forum influent à Kiev, Kushner a déclaré que les positions réelles des deux parties avaient été étudiées en profondeur lors de ces visites et que Washington avait désormais une vision claire non seulement pour mettre fin à la guerre, mais aussi pour assurer une paix durable et stable dans la région.

L'aspect le plus sensationnel est que le président américain Donald Trump a personnellement donné l'ordre d'élaborer un paquet d'actions concrètes pour parvenir à la paix, et la table des négociations tripartites pourrait être rétablie prochainement. Moscou a également indiqué qu'elle ne rejetait pas un tel dialogue, mais l'obstacle le plus difficile reste la question territoriale. Alors, quelles nouvelles idées Kushner a-t-il avancées à Kiev et à Moscou, quel pays est choisi comme plateforme principale pour les négociations et sur quels points les parties doivent-elles faire des compromis pour mettre fin à la guerre ?

« Nous savons maintenant exactement quelles seront les prochaines étapes » : la déclaration de Kushner

S'exprimant lors du forum de Kiev, Jared Kushner a révélé les résultats importants de son voyage à la publication « Evropeyskaya Pravda » (« YEP ») :

« Le voyage a été très réussi » : « Je dirais que ces visites ont été très réussies. Je pense que nous avons maintenant une compréhension claire de ce que devraient être les prochaines étapes », a déclaré le représentant américain ;

Formule pour une paix durable : Kushner note qu'aux États-Unis, une vision solide s'est formée non seulement sur la simple cessation du conflit, mais aussi sur « ce qui peut mener à une paix durable et stable » ;

Informations recueillies auprès des deux parties : Les informations primaires et actuelles obtenues auprès des dirigeants russes et ukrainiens ont stimulé la naissance de nouvelles idées constructives.

La mission de Trump et la rencontre tripartite imminente

La Maison Blanche adopte une tactique active en tant que médiateur dans la résolution du conflit :

Le paquet d'actions spéciales de Trump : Donald Trump a ordonné la préparation d'un plan d'action spécial visant à parvenir à la paix à la suite des négociations de Kiev et de Moscou ;

Retour au format tripartite : Selon Kushner, l'étape la plus efficace pourrait être l'organisation d'une rencontre directe tripartite entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine dans un avenir proche ;

Responsabilité de la médiation : « La tâche de Washington est de travailler avec les deux parties, de renforcer la confiance mutuelle, de rechercher des points de convergence et de créer des opportunités pour parvenir à un accord », a souligné Kushner.

L'obstacle des différends territoriaux et le lieu des négociations : l'option des EAU

Les grandes négociations diplomatiques font face aux obstacles géopolitiques les plus complexes :

La question territoriale — le nœud le plus complexe : Jared Kushner a ouvertement admis que la question territoriale reste le débat le plus complexe et le plus difficile lors des consultations sur l'Ukraine ;

La réponse prudente du Kremlin : Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, n'a pas nié le dialogue tripartite, mais a réagi en déclarant : « Il est encore trop tôt pour parler du lieu et de la date précise des négociations » ;

Abou Dabi est-il une plateforme prioritaire ? : Le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a révélé que les Émirats arabes unis (EAU) pourraient être une plateforme de négociation prioritaire pour les futures rencontres de paix.

Cette mission diplomatique sensationnelle de Jared Kushner et Steve Witkoff à Moscou et à Kiev devient le signal le plus sérieux pour ouvrir les portes au compromis et faire passer les pourparlers de paix au point mort à une nouvelle étape dans les mois à venir.

Selon vous, le nouveau plan proposé par Donald Trump et Jared Kushner pourra-t-il réconcilier Moscou et Kiev ? Un accord décisif pour le sort de la guerre pourrait-il être signé lors de la rencontre tripartite prévue aux EAU ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse extrêmement importante de la diplomatie mondiale avec tous les passionnés de politique internationale et vos amis !