Controverse autour du concert de Kanye West : les fans russes ne peuvent pas se faire rembourser leurs billets

Une tempête financière a éclaté autour du nom de Kanye West (Ye), la star la plus controversée et excentrique du monde du hip-hop. Les 10 et 11 octobre, le rappeur américain devait se produire au Saint-Pétersbourgdans le spectaculaire stade « Gazprom Arena », capable d'accueillir 80 000 spectateurs. Ce concert de deux jours n'aura très probablement pas lieu. Le plus tragique est que des centaines de fans, ayant cru aux publicités grandioses et acheté des billets coûteux allant de 55 000 à 160 000 roubles, tentent désespérément de récupérer leur argent depuis un mois. Beaucoup ont déjà dépensé des sommes importantes pour des hôtels et des billets d'avion. Les spectateurs lésés ont formé un groupe de plus de 500 membres et ont déposé des plaintes collectives auprès de Rospotrebnadzor et du parquet.

Un véritable « jeu de ping-pong » s'est engagé : l'organisateur du concert, « Say Agency », rejette la responsabilité sur le billetterie « Intikets », tandis que cette dernière affirme que tous les fonds ont déjà été transférés aux organisateurs. L'administration de la « Gazprom Arena » a aggravé le conflit en déclarant qu'aucun contrat de location n'avait été signé et que les billets avaient été vendus illégalement sans documents officiels. Qu'adviendra-t-il des millions versés à Kanye West ? Les fans pourront-ils récupérer leur argent et comment cette affaire est-elle devenue une fraude sans précédent ?

« Plus de 500 victimes et le silence » : comment les fans sont-ils tombés dans le piège ?

Détails de la situation financière complexe rencontrée par les spectateurs :

Un mois d'incertitude et de silence : Depuis un mois, les acheteurs de billets ne reçoivent aucune réponse claire des organisateurs concernant le sort du concert ou le remboursement ;

Une perte de 55 000 roubles : L'une des victimes a déclaré avoir acheté un billet pour 55 000 roubles le 18 août, mais ses demandes de remboursement restent sans réponse ;

Frais supplémentaires et désagréments : Les fans prévoyant de venir d'autres villes et pays pour le concert Saint-Pétersbourgsubissent une double perte financière après avoir réservé des hôtels et acheté des billets de train ou d'avion ;

Plaintes auprès des autorités : Plus de 500 personnes se sont unies pour déposer des plaintes officielles auprès de Rospotrebnadzor et du parquet afin de résoudre la situation légalement.

Le jeu du renvoi de responsabilité : le conflit entre Say Agency et « Intikets »

Déclarations des parties responsables concernant les remboursements :

« Adressez-vous à la billetterie » : L'agence « Say Agency », présentée comme l'organisatrice, demande aux spectateurs de contacter directement la billetterie pour obtenir un remboursement ;

« L'argent a été transféré à l'organisateur » : De son côté, la plateforme « Intikets » affirme que tous les fonds ont déjà été versés à « Say Agency » et renvoie les acheteurs vers l'organisateur ;

L'avertissement de Rospotrebnadzor : Il y a une semaine, Rospotrebnadzor a émis un avertissement formel à l'encontre de « Say Agency » LLC pour refus de rembourser les billets.

La vérité sur la « Gazprom Arena » : billets vendus sans contrat

Le désaccord entre la direction du stade et les organisateurs a été révélé :

Aucun contrat de location : L'administration de la « Gazprom Arena » a officiellement annoncé qu'aucun contrat n'avait été signé pour le concert de Kanye West et qu'aucun événement n'aurait lieu ;

« Vente sans documents » : Les représentants du stade accusent l'organisateur d'avoir lancé une campagne publicitaire et la vente de billets sans disposer des autorisations nécessaires ;

La défense de l'organisateur : La directrice générale de « Say Agency », Anna Subcheva, a admis que le contrat n'avait pas été signé mais seulement envoyé, tout en affirmant qu'un acompte avait été versé à Kanye West ;

Billets VIP à 160 000 roubles : Curieusement, certains spectateurs ayant acheté les billets les plus chers, des loges VIP à 160 000 roubles, ont réussi à obtenir un remboursement.

Ce concert douteux, organisé en utilisant le nom d'une superstar américaine, dépasse désormais le cadre du show-business pour devenir un sujet d'enquête judiciaire.

Selon vous, quelles sanctions devraient être prises contre les organisateurs qui vendent des billets sans contrat officiel ? Kanye West est-il au courant ou s'agit-il d'une escroquerie sur le dos des fans ? Partagez vos avis en commentaire et diffusez cette information !