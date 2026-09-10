Meurtre atroce à Saint-Pétersbourg : un fils tue sa mère et la cache dans un congélateur

Un crime horrible et inimaginable survenu dans la capitale du nord de la Russie a choqué l'opinion publique. Dans un immeuble ordinaire de l'avenue Lénine, dans le district de Kirov à Saint-Pétersbourg, un homme de 42 ans a poignardé sa propre mère et a placé le corps dans un grand congélateur pour tenter de faire disparaître les traces. Selon la chaîne Telegram « 112 » et les autorités, le meurtre a eu lieu en août et le criminel a vécu pendant 18 jours dans le même appartement que sa mère congelée. Ce n'est qu'après trois semaines, rongé par la culpabilité ou la peur, que l'homme s'est rendu à une patrouille de la Rosgvardia pour avouer son crime.

Qu'est-ce qui a poussé ce meurtrier à commettre une telle atrocité contre sa mère, quel jeu de hasard a déclenché ce conflit sanglant, et pourquoi cet homme souffrant de troubles mentaux, ayant déjà tué deux personnes, était-il en liberté ? À la fin de l'article, nous vous présenterons les détails effrayants de l'enquête et toutes les informations sur les investigations menées par le Comité d'enquête de Russie.

Dettes de jeu et argent caché : la véritable cause du crime sanglant

Les informations préliminaires recueillies par les enquêteurs et les criminalistes ont révélé la sombre vérité derrière cette tragédie :

Lieu et moment du conflit : Le meurtre a été commis dans l'appartement de l'avenue Lénine le 22 août, mais cela n'a été révélé que le 9 septembre, après que le meurtrier s'est rendu de son plein gré ;

Ludomanie et dépendance au jeu : Il s'est avéré que l'homme de 42 ans était accro aux paris sportifs et avait secrètement dilapidé les économies de la famille sur Internet ;

Confrontation tragique : Alors que sa mère de 64 ans comptait ses économies dans la pièce, son fils est entré ; craignant qu'elle ne découvre le manque d'argent et ne provoque une dispute, il a agi ;

Attaque sauvage au couteau : Lors de la dispute qui a rapidement éclaté, l'homme a pris un couteau et a infligé des blessures graves à sa mère, qui a succombé sur place ;

Congélation du corps : Pour dissimuler les preuves, le meurtrier a placé le corps de sa mère dans un congélateur coffre et l'a recouvert.

« L'addiction aux jeux d'argent et aux paris en ligne a totalement déshumanisé cet homme, le poussant jusqu'à ôter la vie à sa propre mère », soulignent les enquêteurs.

Un passé criminel et un état mental instable :

Dans le cadre de l'affaire pénale ouverte par la direction principale du Comité d'enquête de Russie pour Saint-Pétersbourg, d'autres faits terrifiants ont émergé :

Crime passé : L'homme de 42 ans avait déjà été poursuivi pour un crime tout aussi grave : vol qualifié et meurtre de deux personnes à la fois ;

Hôpital Kaschenko : À l'époque, l'expertise psychiatrique judiciaire l'avait déclaré irresponsable et il avait été soumis à un traitement obligatoire dans l'hôpital psychiatrique spécialisé Kaschenko ;

Suivi médical : Après sa sortie, il était suivi dans un dispensaire psychoneurologique et vivait librement en ville ;

Nouvelle expertise et arrestation : Une affaire pénale a été ouverte contre le suspect en vertu de l'article 105, partie 1 du Code pénal de la Fédération de Russie (Meurtre) ; l'enquête examine la question de sa détention et a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique pour évaluer son état mental au moment du crime.

Le danger incontrôlé dans la société et la tragédie de la ludomanie

À Saint-Pétersbourg,ce meurtre atroce a mis en lumière deux problèmes majeurs de la société moderne : la ludomanie (addiction au jeu) et le manque de contrôle sur les personnes souffrant de troubles mentaux ayant commis des crimes graves. Le fait qu'une personne ayant déjà tué deux individus ait été laissée sans surveillance avec sa mère âgée, tout en sombrant dans l'engrenage des jeux en ligne, a rendu la tragédie inévitable. Cacher le crime pendant 18 jours avant de se rendre montre non seulement la gravité de l'acte, mais aussi que de tels individus sont des bombes à retardement au sein de la société. Désormais, l'enquête doit évaluer non seulement les actes du meurtrier, mais aussi la responsabilité des services qui n'ont pas assuré un suivi adéquat.

Pensez-vous qu'il soit juste de libérer des personnes ayant commis des crimes graves et déclarées mentalement malades, ou devraient-elles être internées à vie dans des établissements spécialisés ? Quelles mesures strictes faut-il prendre contre les paris sportifs et les jeux d'argent en ligne qui détruisent les familles ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec vos proches pour sensibiliser la société !