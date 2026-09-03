À Saint-Pétersbourg, un homme armé d'un pistolet prend un médecin en otage dans une polyclinique

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À Saint-Pétersbourg, un homme armé d'un pistolet prend un médecin en otage dans une polyclinique

Un incident grave s'est produit en soirée dans une polyclinique du district de Frounzenski à Saint-Pétersbourg. Un homme de 25 ans est entré dans l'établissement médical avec un pistolet traumatique et a menacé les patients et les médecins. L'incident a été enregistré le 3 septembre dans la rue Budapestskaya.

Le plus inquiétant est que des patients et du personnel médical se trouvaient dans la polyclinique au moment des faits. Cependant, l'action rapide du personnel de l'établissement a empêché la situation de s'aggraver.

Que s'est-il passé dans la polyclinique ?

Le service de presse du ministère de l'Intérieur de Russie pour Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad a rapporté qu'un homme de 25 ans a provoqué un scandale dans la polyclinique et a menacé les patients et les médecins avec un pistolet.

Selon les premières informations, il a pris en otage l'un des membres du personnel médical.

Ayant pris conscience de la situation, le personnel de la polyclinique a immédiatement appelé la police. Les employés ont appuyé sur le « bouton d'alarme » de l'établissement.

Suite au signal envoyé par le « bouton d'alarme », les policiers sont arrivés rapidement sur les lieux.

Comment la police a-t-elle arrêté l'homme armé ?

Les agents de la patrouille de police ont arrêté le contrevenant dès leur arrivée à la polyclinique.

Selon les informations de la police, le pistolet traumatique a été confisqué à l'homme.

Informations clés sur l'incident :

  • l'incident a eu lieu le soir du 3 septembre ;

  • lieu : Saint-Pétersbourg, rue Budapestskaya ;

  • suspect : un homme de 25 ans ;

  • il a menacé des patients et du personnel médical ;

  • le pistolet traumatique a été confisqué à l'homme ;

  • la police l'a arrêté sur place ;

  • personne n'a été blessé lors de l'incident.

Comment la situation dans la polyclinique s'est-elle terminée ?

Après l'incident, l'homme arrêté a été emmené au poste de police.

Le service de presse de l'administration du district de Frounzenski a déclaré à la publication « Komsomolskaya Pravda — Saint-Pétersbourg » que la situation avait été résolue.

Le plus important est qu'aucun des patients ou membres du personnel présents dans la polyclinique n'a été blessé.

« La situation est résolue. Tout le monde est vivant et en bonne santé », a déclaré le service de presse de l'administration du district.

Une enquête sur l'incident a été ouverte

Actuellement, les forces de l'ordre déterminent tous les détails de l'événement.

La police mène une enquête sur l'incident. Des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles l'homme est venu à la polyclinique avec un pistolet et sur les motifs de ses menaces envers le médecin et les autres personnes pourraient être communiquées ultérieurement.

Pour l'instant, selon les informations officielles, la situation a été maîtrisée grâce à l'intervention rapide de la police et aucune vie n'a été mise en danger lors de l'incident.

Conclusion principale : l'utilisation opportune du « bouton d'alarme » par le personnel de la polyclinique pour appeler la police et l'arrivée rapide des patrouilles ont empêché une situation potentiellement dangereuse de s'aggraver.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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