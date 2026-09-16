Ruziqul Berdiyev dévoile les secrets de la préparation face à Al-Khaldiya avant le début de l'ACL-2

Le vice-champion d'Ouzbékistan en titre et l'un des clubs les plus stables du pays, le Nasaf de Qarshi, entame son nouveau périple sur la scène internationale. Dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des champions de l'AFC 2 (ACL-2), les joueurs de Qarshi affronteront l'équipe locale d'Al-Khaldiya à Bahreïn. Lors de la conférence de presse officielle précédant la rencontre, l'entraîneur principal des « Dragons » Ruziqul Berdiyev ainsi que le gardien titulaire du club et de l'équipe nationale, Abduvohid Nematov, ont partagé leurs plans avant ce choc intense.

Lorsque les journalistes ont évoqué le douloureux souvenir de Nasaf à Bahreïn — la finale de la Coupe de l'AFC perdue en 2021 contre Al-Muharraq — l'expert expérimenté a fermement souligné que cet événement appartenait désormais au passé et que l'adversaire ainsi que les conditions étaient totalement différents. Il a également été précisé que la chaleur extrême et l'humidité élevée à Bahreïn constitueraient le principal défi physique pour les joueurs. Le gardien Abduvohid Nematov a déclaré que l'équipe n'était venue que pour gagner et qu'ils donneraient tout sur le terrain pour rendre les supporters heureux.

Alors, Ruziqul Berdiyev quelle tactique a-t-il préparée contre les dangereux légionnaires d'Al-Khaldiya, le climat de Bahreïn ne jouera-t-il pas un mauvais tour aux joueurs de Qarshi, et Nasaf pourra-t-il commencer le nouveau tournoi par une victoire ?

La finale contre Al-Muharraq appartient au passé : la réponse de Berdiyev

Les aspects psychologiques les plus discutés lors de la conférence de presse :

Une finale devenue historique : À la question des journalistes bahreïnis sur la finale de 2021, Ruziqul Berdiyev a répondu avec calme : « Cela fait longtemps. Jouer la finale contre Al-Muharraq était déjà un événement historique. Atteindre la finale n'était pas un mauvais résultat pour nous » ;

Nouvel adversaire, nouvel objectif : « Demain, nous ne jouerons pas contre Al-Muharraq, mais contre Al-Khaldiya. Nous avons étudié cette équipe minutieusement. Ils sont expérimentés et jouent de manière stable. Je suis convaincu que le résultat de demain sera totalement différent de cette finale », a déclaré l'entraîneur principal ;

Plan pour un début victorieux : Il a été noté que les deux équipes cherchent à entamer la phase de groupes avec 3 points, mais que l'expérience internationale de Nasaf constitue un avantage important.

Chaleur terrible et humidité élevée : les « Dragons » face au défi climatique

Conditions climatiques défavorables à Bahreïn et adaptation :

« Le problème numéro un, c'est la chaleur » : Ruziqul Berdiyev a ouvertement admis que la température élevée et le taux d'humidité à Bahreïn constituaient la principale difficulté ;

Conditions égales : Le gardien Abduvohid Nematov, évoquant le facteur météo, a souligné le moral élevé de l'équipe : « Demain, les deux équipes évolueront sous la même chaleur. Si Dieu le veut, nous nous battrons avec tout ce que nous avons et nous rentrerons au pays avec la victoire » ;

Préparation physique : Le mentor de Nasaf a exprimé sa pleine confiance dans la capacité de ses joueurs à surmonter la barrière climatique et à maintenir le rythme nécessaire pendant 90 minutes.

Les dangereux légionnaires d'Al-Khaldiya : les joueurs de Qarshi avertis

Style de jeu de l'adversaire et tâches défensives :

Légionnaires analysés : Le staff technique a étudié en détail, via l'analyse vidéo, l'effectif solide d'Al-Khaldiya, en particulier les mouvements des joueurs étrangers dotés d'une grande habileté individuelle ;

« Nos joueurs ont toutes les informations » : « Nous avons donné à nos élèves des instructions précises sur chaque joueur adverse. Ils savent très bien quel danger attendre de chacun », a déclaré Berdiyev ;

Des mains sûres dans les buts : La performance fiable d'Abduvohid Nematov, qui s'est distingué par des arrêts spectaculaires lors des derniers matchs, devrait être le pilier défensif de Nasaf lors du match à Bahreïn.

Pour les joueurs de Ruziqul Berdiyev, ce match est une excellente occasion non seulement de récolter les premiers points du tournoi, mais aussi d'effacer les souvenirs douloureux sur le sol bahreïni par une belle victoire.

Selon vous, Nasaf pourra-t-il l'emporter face à Al-Khaldiya malgré la chaleur et l'humidité terribles de Bahreïn ? Comment évaluez-vous les chances de titre des joueurs de Qarshi dans l'ACL-2 ? Abduvohid Nematov pourra-t-il garder sa cage inviolée lors de ce match important à l'extérieur ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse de l'étape importante des clubs ouzbeks sur la scène internationale avec tous les fans de football et vos amis !