Drame à 6 buts d'Arsenal : Liverpool élimine Tottenham de la coupe

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Drame à 6 buts d'Arsenal : Liverpool élimine Tottenham de la coupe

Une nouvelle soirée intense et riche en buts s'est achevée en Angleterre pour les coupes nationales. Lors des chocs de la Carabao Cup, deux géants de la Premier League, Liverpool et Arsenal, ont assuré leur qualification pour le tour suivant. À Anfield, les Reds ont accueilli Tottenham et se sont imposés 3-1. Les buts d'Alexis Mac Allister, Cody Gakpo et du remplaçant Dominik Szoboszlai ont offert la victoire aux locaux, tandis que la réduction du score de Conor Gallagher n'a pas suffi à sauver les Spurs.

Parallèlement, les hommes de Mikel Arteta ont offert un véritable festival offensif sur la pelouse d'Ipswich, s'imposant largement 4-2. Le jeune talent Max Dowman, auteur d'un doublé (7e et 47e), ainsi que Noni Madueke et Mikel Merino, ont scellé le sort de la rencontre. Les deux géants ont largement fait tourner leur effectif, testant de nouveaux noms qui ont surpris les observateurs. Comment Liverpool a-t-il puni les faiblesses de Tottenham ? Quelle sensation le jeune Dowman a-t-il créée avec Arsenal ? Quelles équipes restent favorites pour le trophée ?

Tottenham balayé à Anfield : 3-1 et le coup de grâce de Szoboszlai

Les moments forts du choc intense à Liverpool :

  • 21e minute — Frappe rapide de Mac Allister : Le milieu argentin Alexis Mac Allister a débloqué la situation au milieu de la première période, donnant l'avantage à Liverpool (1-0) ;

  • 54e minute — Finition clinique de Gakpo : De retour des vestiaires, les Reds ont intensifié leur pressing et Cody Gakpo a doublé la mise (2-0) ;

  • 69e minute — L'espoir renaît avec Gallagher : Conor Gallagher a marqué pour Tottenham, réduisant l'écart et relançant temporairement le suspense (2-1) ;

  • 90+1e minute — Le point final de Szoboszlai : Entré en jeu à la 62e minute, Dominik Szoboszlai a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, anéantissant les derniers espoirs londoniens (3-1).

Spectacle à 6 buts à Ipswich : Super doublé de Dowman

Détails de la prestation offensive d'Arsenal à l'extérieur :

  • 7e et 47e minutes — Le récital de Dowman : Le jeune talent des Gunners, Dowman, a été décisif au début de chaque mi-temps, signant un doublé et devenant l'homme du match ;

  • Chefs-d'œuvre de Madueke et Merino : Grâce aux buts de Noni Madueke (16e) et Mikel Merino (58e), les visiteurs ont imposé une domination totale ;

  • La résistance des locaux : Les buts inscrits par Mehmeti (62e) et Akpom (90+1e) pour Ipswich n'ont servi qu'à réduire l'écart (2-4) ;

  • Intégration de nouveaux noms : La titularisation de joueurs de haut niveau comme Kepa Arrizabalaga, Viktor Gyökeres, Bruno Guimarães et Martín Zubimendi dans les deux équipes a démontré la profondeur du banc des Gunners.

Le socle des géants en coupe : Deux destins opposés

Le paysage du prochain tour de la Carabao Cup :

  • Liverpool et Arsenal au tour suivant : Malgré les rotations dans un calendrier automnal chargé, les deux prétendants continuent leur marche vers le titre ;

  • Tottenham encore bredouille ? : Pour les Spurs, éliminés prématurément, c'est une opportunité de trophée qui s'envole, accentuant la pression interne ;

  • La rotation des coachs a porté ses fruits : En intégrant des jeunes, les entraîneurs des deux clubs ont renforcé l'esprit combatif de leurs effectifs.

Ces victoires convaincantes de Liverpool et d'Arsenal prouvent une fois de plus que la lutte pour les coupes anglaises sera plus féroce que jamais cette saison.

Selon vous, quelle équipe mérite le plus de remporter la Carabao Cup cette année ? L'élimination facile de Tottenham est-elle due à la tactique ou à des problèmes d'effectif ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette analyse aux passionnés de football !

LiverpoolTottenhamMax DowmanIpswichCarabao Cup
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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