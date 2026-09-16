Une tumeur prise pour un simple bouton diagnostiquée après 19 ans

Hope Schifer, une Américaine de 32 ans, pensait qu'une bosse apparue sur son visage à l'âge de 13 ans était un simple bouton. Cependant, elle a plus tard été diagnostiquée avec un hémangiome, une tumeur rare liée aux vaisseaux sanguins du visage. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

Hope appelle sa tumeur « Betty ». Elle explique qu'elle peut sentir le flux sanguin et les battements à travers la tumeur, et que la pulsation est parfois visible de l'extérieur. Au fil des années, « Betty » s'est déplacée de son visage vers son cou et sous son menton.

Comme la tumeur est adjacente à un vaisseau sanguin important, une opération pour l'enlever présenterait des risques graves. C'est pourquoi Hope, mère d'un enfant, a pour l'instant renoncé à la chirurgie.

« Pendant de nombreuses années, j'ai accepté la tumeur comme un défaut. Puis j'ai décidé de lui donner un nom qui représente la force, et je l'ai appelée 'Betty' », a-t-elle déclaré.

Selon elle, ce nom représente les périodes difficiles liées aux traitements médicaux, à l'inconfort physique, au harcèlement et à la découverte de sa propre valeur. Hope accepte désormais « Betty » comme le signe qu'elle est toujours en vie malgré les épreuves traversées.

La tumeur est apparue quand Hope avait 13 ans, à la puberté. Au début, pensant qu'il s'agissait d'un kyste ou d'un gros bouton, elle a essayé de le percer. Mais après avoir constaté aucun changement, elle a consulté un médecin.

Elle a été orientée vers un chirurgien vasculaire et, après des examens, le diagnostic d'hémangiome a été posé. Hope a déclaré qu'à l'époque, elle ne comprenait pas pleinement comment cette situation affecterait son avenir.

Au fil des ans, elle a passé des IRM, des scanners et des échographies spécialisées. Des traitements visant à diriger des médicaments à travers les vaisseaux sanguins pour réduire l'apport sanguin à la tumeur ont également été effectués.

Cependant, « Betty » a continué de croître et de gonfler. Plus tard, les médecins ont indiqué qu'une nouvelle opération serait trop risquée en raison de sa proximité avec un vaisseau sanguin vital.

« J'ai des difficultés liées à mon apparence. Mais je suis mère, et le fait que je sois en bonne santé aux côtés de mon fils est plus important que d'avoir une apparence idéale », a confié Hope.

Elle raconte que l'état de « Betty » change de jour en jour. Certains jours, elle ressent une pulsation constante, et la zone sur son visage devient lourde et sensible. Le flux sanguin est parfois visible à l'œil nu.

Après la naissance de son enfant, « Betty » s'est déplacée davantage vers le cou et est devenue plus visible.

Depuis l'adolescence, Hope a été confrontée à la discrimination et aux insultes à cause de son apparence. Les gens la fixaient, chuchotaient et faisaient divers commentaires. Cette situation l'a même poussée à éviter d'aller à l'école.

Même à l'âge adulte, les insultes n'ont pas cessé. Sur les réseaux sociaux, des inconnus ont laissé des commentaires désobligeants sur son apparence, diffusé des mèmes insultants et même proféré des menaces graves à son encontre.

« Je suis passée d'une fille joyeuse et libre à une personne qui voulait se cacher. Mais aujourd'hui, je suis toujours là, je raconte mon histoire et j'élève mon fils. Cela signifie que les gens qui m'ont rabaissée n'ont pas atteint leur but », a-t-elle déclaré.

Hope craint que son apparence ne change encore à l'avenir. Cependant, elle ne veut pas que cette peur l'empêche de vivre pleinement.

« Je veux être là pour mon fils et vivre pleinement avec lui. Il a fallu de nombreuses années pour faire la paix avec 'Betty', et ce processus est toujours en cours », a-t-elle ajouté.

Hope souligne que s'accepter ne signifie pas aimer chaque aspect de son apparence ou ne pas être affectée par les méchancetés. C'est comprendre que l'apparence d'une personne ne définit pas son droit à l'amour, au respect, au bonheur et à une vie pleine.

À travers son expérience, elle souhaite transmettre un message à son fils et aux autres : avoir une apparence différente des autres ou vivre sa vie différemment ne diminue pas la valeur d'une personne.