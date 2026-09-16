Paiement refusé : un client brise pour 9 000 dollars de vin

Au Brésil, un homme de 29 ans a brisé pour près de 9 000 livres sterling de bouteilles de vin dans un supermarché après le refus de sa carte bancaire. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

L'incident a eu lieu le 14 septembre dans la ville de Dourados. Les images de vidéosurveillance montrent l'homme utilisant son casque de moto pour saisir les bouteilles de vin et les jeter au sol. En conséquence, du vin rouge et des éclats de verre se sont répandus dans tout le magasin.

Le directeur du supermarché, Aparecido Donizete Ballan, a déclaré que la carte de l'homme avait été refusée lorsqu'il a tenté de payer ses achats, ce qui a déclenché sa colère. Ses actions ont causé 60 000 réaux brésiliens (8 658 £) de dommages.

Il est rapporté qu'avant d'entrer dans le supermarché, l'homme avait renversé sa moto, donné des coups de pied dans un panneau, endommagé une porte vitrée et menacé le personnel ainsi que les clients.

Après environ deux minutes et demie de saccage, il a quitté le magasin. Il s'est rendu aux policiers arrivés peu après sur les lieux. Il a été arrêté, a fait une déposition, puis a été relâché.

Selon Ballan, c'était la deuxième fois qu'il voyait cet homme au supermarché. La fois précédente, il aurait endommagé un jeune arbre près du magasin.

Le détective João Fernando Baptista, qui enquête sur l'incident, a suggéré que l'homme pourrait avoir été dans un état psychotique au moment des faits. Il aurait été impliqué dans divers incidents à Dourados auparavant, mais n'a pas de casier judiciaire.

Désormais, le tribunal déterminera s'il peut être tenu pénalement responsable de ses actes. De plus, des experts évalueront sa capacité à comprendre ses actions au moment de l'incident.