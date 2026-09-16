La NASA a testé une équipe de robots autonomes dotés d'IA

La NASA a testé une nouvelle technologie susceptible de révolutionner l'exploration spatiale. En juillet, l'équipe ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) de la NASA a terminé avec succès des essais sur le terrain d'un groupe composé de trois robots capables de définir des tâches scientifiques et de se coordonner de manière autonome, sans directives directes de la Terre. Cette approche accélérera considérablement et rendra plus efficace l'exploration future des planètes lointaines. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Un système intelligent de prise de décision autonome

Selon ixbt.com, lors des tests, le drone n'a reçu que les objectifs scientifiques initiaux des humains. Ensuite, il a sélectionné la zone et a décidé de manière autonome quel appareil était le mieux adapté à la mission en comparant les risques et les résultats scientifiques attendus. Tout au long du cycle, le système a surveillé en permanence les dangers environnementaux, réévalué sa stratégie sur la base de nouvelles données et fait rapport aux opérateurs.

Le groupe de robots évoluant sur le terrain d'essai était composé d'un drone et de deux rovers équipés de différents outils. Plus précisément, le drone a effectué des travaux de recherche et de reconnaissance, le premier rover a aidé à la cartographie et à la navigation, tandis que le second rover a collecté des échantillons à l'aide d'un bras robotisé.

Capacité de modification dynamique des tâches

La question principale des essais sur le terrain portait sur la capacité du groupe de robots à passer de manière autonome à un nouvel objectif pendant l'exécution d'une mission. Le système a obtenu d'excellents résultats dans les deux cas : lorsqu'un drone leader a identifié un objet d'intérêt supplémentaire, il a appelé un autre appareil à l'aide pour étudier cette découverte sans interrompre la mission en cours.

Les programmes de prise de décision se sont appuyés simultanément sur des critères objectifs et subjectifs. Ceux-ci incluent des facteurs tels que la disponibilité de l'appareil, la distance par rapport à la cible, la vitesse de déplacement, la valeur scientifique de la cartographie de la zone et l'importance d'obtenir de nouvelles données pour les scientifiques en dehors du plan initial.

Bethany Theiling, chercheuse principale du projet ASTRA au Goddard Space Flight Center de la NASA, explique que cette technologie permet aux missions d'accomplir des tâches auparavant impossibles. La raison en est la présence d'un système de prise de décision autonome capable d'évaluer tous les critères simultanément à bord.

Cette technologie de pointe est conçue pour des scénarios où le contrôle manuel est impossible en raison du délai de transmission du signal. Par exemple, ce groupe de robots sera crucial pour les missions sans pilote vers des planètes lointaines ou dans des situations où le travail des astronautes est jugé trop dangereux dans des zones difficiles d'accès sur la Lune ou Mars.