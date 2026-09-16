Un hélicoptère de NBC couvrant un accident à Los Angeles s'écrase, faisant trois morts (vidéo)

À Los Angeles, aux États-Unis, un hélicoptère d'information appartenant à la chaîne NBC4 qui couvrait un accident de la route depuis les airs s'est écrasé, faisant trois morts. Une autre personne a été transportée à l'hôpital, selon Reuters.

L'incident s'est produit le soir du 15 septembre dans le quartier de Chatsworth. L'hélicoptère NewsChopper4 couvrait un accident de la route survenu plus tôt. Dans cet accident, un SUV a percuté un bus municipal, faisant au moins deux morts et six blessés.

L'hélicoptère s'est écrasé sur un parking situé à environ 1,6 kilomètre du lieu de l'accident, provoquant un incendie. Quatre voitures et deux conteneurs de stockage ont été endommagés par le feu. Plus de 50 pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

Parmi les victimes figurent deux personnes à bord de l'hélicoptère : la journaliste Eliana Moreno et le pilote George Marciniw. La troisième victime se trouvait au sol.

La cause du crash est pour l'instant inconnue. Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) et l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) enquêtent sur l'incident.