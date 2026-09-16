Comment Erling Haaland a révélé son secret pour éviter le hors-jeu lors du derby de Manchester

Lors de la dernière rencontre phare de la Premier League, Manchester City s'est imposé face à son grand rival, Manchester United, sur le score étriqué de 1-0. Le seul but de la rencontre, décisif pour le résultat, a été inscrit en seconde période par Erling Haaland. Ce match a non seulement été marqué par une lutte acharnée, mais a également attiré l'attention en raison de situations controversées liées à des erreurs d'arbitrage. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

À la 60e minute de jeu, l'attaquant norvégien a trouvé le chemin des filets, mais l'arbitre assistant a immédiatement levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu. Après une longue vérification par le système VAR, l'arbitre central a finalement validé le but. Bien que cette décision ait suscité de vives protestations sur le terrain, Manchester City a réussi à conserver sa victoire.

Erreur d'arbitrage et décision du VAR

Selon Sky Sports, l'organisation des arbitres professionnels a reconnu après le match qu'une erreur majeure avait été commise lors de la validation du but. Dans son communiqué, l'organisation précise qu'au moment de la passe pour Erling Haaland, un coéquipier se trouvait en position de hors-jeu à proximité du ballon et a interféré avec le jeu. Il a été admis que le système VAR n'a pas correctement évalué cette influence subjective et n'a pas invité l'arbitre central à revoir l'action sur l'écran. À cet égard, des excuses ont été présentées au club de Manchester United pour l'erreur commise.

Bien que la décision initiale de l'arbitre ait également suscité des doutes chez le joueur lui-même, il restait convaincu que la situation tournerait en sa faveur. À l'issue du match, Erling Haaland, évoquant sa capacité à éviter le hors-jeu, a révélé avoir dit à l'arbitre Michael Oliver qu'il prenait la situation personnellement. « Je joue généralement sans être hors-jeu, alors j'ai dit à l'arbitre que je prenais cette décision personnellement », a déclaré l'attaquant.

Une sensibilité spatiale unique sur le terrain

D'après The Athletic, cette sensibilité spatiale aiguë du buteur norvégien n'est pas un hasard. Depuis son arrivée à Manchester City, il a considérablement réduit sa fréquence de hors-jeu. Si, sous les couleurs du Borussia Dortmund, une moyenne de 0,55 hors-jeu par 90 minutes était enregistrée, ce chiffre est tombé à 0,2 aujourd'hui. Au cours des deux dernières années, 43 joueurs de Premier League ont été signalés hors-jeu plus souvent que lui.

Grâce à son excellente lecture de la trajectoire du ballon et à ses déplacements parfaits sur la ligne défensive, Erling Haaland se retrouve rarement dans des situations inconfortables. Cette compétence unique rend la ligne d'attaque de Manchester City encore plus dangereuse et constitue un casse-tête permanent pour les défenseurs adverses.