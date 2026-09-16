Onyx Boox présente trois nouvelles liseuses sous Android 16

·1·Technologie
Onyx Boox présente trois nouvelles liseuses sous Android 16

Onyx Boox, acteur incontournable du marché des appareils électroniques, a dévoilé trois nouvelles liseuses intégrant des technologies de pointe. Selon ixbt.com, tous les appareils présentés fonctionnent sous le dernier système d'exploitation Android 16, offrant aux utilisateurs de larges possibilités. Les nouveaux modèles, baptisés Palma 3, Note Mini C et Note Air6 C, se distinguent chacun par leurs caractéristiques de conception et leurs capacités techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Parmi les appareils présentés, le plus attendu et le plus original est le modèle Palma 3. Ce gadget se différencie radicalement des liseuses traditionnelles par son format atypique. L'appareil dispose d'un écran de 6,13 pouces avec un ratio d'aspect similaire à celui des smartphones modernes. Grâce à cette conception, il est très facile à transporter dans n'importe quelle poche et ressemble à un smartphone classique.

Spécifications techniques et prix du modèle Palma 3

Bien que compact, le Palma 3 est très robuste. Selon ixbt.com, le boîtier de l'appareil est fabriqué en aluminium et en fibre de verre résistante. Il est également doté d'un appareil photo de 16 MP à l'arrière, une caractéristique rare pour des liseuses.

Les performances de l'appareil reposent sur la plateforme Qualcomm Q-6690. Les utilisateurs disposent de 6 GB de RAM et de 128 GB de stockage interne. Pour l'autonomie, une batterie de 3950 mAh est intégrée. Le prix de ce gadget original est de 320 dollars US.

Modèles classiques : Note Mini C et Note Air6 C

Dans le cadre de cette présentation, deux appareils de format classique plus grands ont également été dévoilés. Il s'agit des modèles Note Mini C et Note Air6 C, dotés d'un écran plus large, conçus pour rendre la lecture et l'écriture plus confortables.

Le modèle Note Mini C est équipé d'un écran de 8,52 pouces, tandis que la version Note Air6 C dispose d'une dalle plus grande de 10,3 pouces. Les deux appareils prennent en charge l'utilisation d'un stylet, un avantage majeur pour les étudiants, les enseignants et les professionnels travaillant souvent avec des textes.

Il est intéressant de noter que, malgré leurs dimensions plus importantes, la capacité de la batterie de ces modèles est inférieure à celle du Palma 3. Le Note Mini C est équipé d'une batterie de 3150 mAh et le Note Air6 C de 3700 mAh. Le prix des deux liseuses classiques est identique, fixé à 580 dollars US.

Onyx BooxLiseuseAndroid 16Palma 3Gadgets
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le télescope spatial Nancy Grace Roman pourrait fonctionner jusqu'à 22 ansLe télescope spatial Nancy Grace Roman pourrait fonctionner jusqu'à 22 ansAujourd'hui, 17:51Des agents d'intelligence artificielle envoient des e-mails en masse pour trouver du travailDes agents d'intelligence artificielle envoient des e-mails en masse pour trouver du travailAujourd'hui, 16:51Interlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la LuneInterlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la LuneAujourd'hui, 15:27SpaceX teste des tuiles thermiques recyclées pour StarshipSpaceX teste des tuiles thermiques recyclées pour StarshipAujourd'hui, 14:58Chef de la NASA : Les États-Unis doivent atterrir sur la Lune avant la ChineChef de la NASA : Les États-Unis doivent atterrir sur la Lune avant la ChineAujourd'hui, 14:29L'expansion de la constellation Starlink V3 débutera en 2026L'expansion de la constellation Starlink V3 débutera en 2026Aujourd'hui, 13:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien