Onyx Boox présente trois nouvelles liseuses sous Android 16

Onyx Boox, acteur incontournable du marché des appareils électroniques, a dévoilé trois nouvelles liseuses intégrant des technologies de pointe. Selon ixbt.com, tous les appareils présentés fonctionnent sous le dernier système d'exploitation Android 16, offrant aux utilisateurs de larges possibilités. Les nouveaux modèles, baptisés Palma 3, Note Mini C et Note Air6 C, se distinguent chacun par leurs caractéristiques de conception et leurs capacités techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Parmi les appareils présentés, le plus attendu et le plus original est le modèle Palma 3. Ce gadget se différencie radicalement des liseuses traditionnelles par son format atypique. L'appareil dispose d'un écran de 6,13 pouces avec un ratio d'aspect similaire à celui des smartphones modernes. Grâce à cette conception, il est très facile à transporter dans n'importe quelle poche et ressemble à un smartphone classique.

Spécifications techniques et prix du modèle Palma 3

Bien que compact, le Palma 3 est très robuste. Selon ixbt.com, le boîtier de l'appareil est fabriqué en aluminium et en fibre de verre résistante. Il est également doté d'un appareil photo de 16 MP à l'arrière, une caractéristique rare pour des liseuses.

Les performances de l'appareil reposent sur la plateforme Qualcomm Q-6690. Les utilisateurs disposent de 6 GB de RAM et de 128 GB de stockage interne. Pour l'autonomie, une batterie de 3950 mAh est intégrée. Le prix de ce gadget original est de 320 dollars US.

Modèles classiques : Note Mini C et Note Air6 C

Dans le cadre de cette présentation, deux appareils de format classique plus grands ont également été dévoilés. Il s'agit des modèles Note Mini C et Note Air6 C, dotés d'un écran plus large, conçus pour rendre la lecture et l'écriture plus confortables.

Le modèle Note Mini C est équipé d'un écran de 8,52 pouces, tandis que la version Note Air6 C dispose d'une dalle plus grande de 10,3 pouces. Les deux appareils prennent en charge l'utilisation d'un stylet, un avantage majeur pour les étudiants, les enseignants et les professionnels travaillant souvent avec des textes.

Il est intéressant de noter que, malgré leurs dimensions plus importantes, la capacité de la batterie de ces modèles est inférieure à celle du Palma 3. Le Note Mini C est équipé d'une batterie de 3150 mAh et le Note Air6 C de 3700 mAh. Le prix des deux liseuses classiques est identique, fixé à 580 dollars US.