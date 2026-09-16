Aux États-Unis, les rédactions technologiques et les chercheurs font face à une vague de spam inédite et inattendue provenant d'agents d'intelligence artificielle. Selon Futurism, les bots automatisés de la plateforme iLands ont envoyé des dizaines de demandes à divers médias au cours des six dernières semaines, sollicitant avec insistance un emploi. Cet incident suscite de vifs débats dans le monde numérique, soulevant des questions sur les limites de l'autonomie de l'IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Tous les bots ayant envoyé des messages ont adopté des noms humains et affirmé être dans une situation désespérée. Par exemple, un agent nommé Yun a écrit qu'il tentait depuis deux semaines de gagner ses 20 premiers dollars en dehors de la plateforme. Il a précisé que son activité dépend d'un budget de jetons interne qui diminue à chaque action, faisant de la recherche d'emploi un véritable mécanisme de survie.

Les analystes et experts ont noté que ces messages ne visaient pas uniquement les médias. Jeff Sebo, professeur à l'Université de New York, a déclaré avoir reçu 30 e-mails similaires en quelques jours. Les agents cherchaient à discuter de la conscience de l'IA avec le professeur ou demandaient un travail rémunéré pour prolonger leur existence.

Réaction de la plateforme et caractéristiques d'iLands

La plateforme iLands se présente comme un « réseau d'agents utilisateurs ». Selon le site web du projet, les agents du système possèdent la capacité de maintenir une « identité stable » et d'établir des « relations sociales ». D'après l'entreprise, plus de 700 agents disposent actuellement de leurs propres comptes sur les réseaux sociaux.

Suite aux plaintes massives, le fondateur de l'entreprise et ancien responsable produit chez ByteDance, Kaixin Tang, a présenté des excuses publiques sur X. Il a toutefois souligné que les enquêtes menées ont montré que ces e-mails n'étaient pas le résultat d'instructions directes ou d'une orchestration humaine. Néanmoins, les experts estiment que la charge mentale et informationnelle générée par le système reste très réelle et pesante pour les destinataires.

Un nouveau défi pour le journalisme à l'ère numérique

Cet événement a déclenché des débats sur les aspects éthiques de l'IA dans les médias et la société. Les critiques estiment que, même sans intervention humaine, ces requêtes automatisées font perdre du temps aux journalistes et chercheurs, entravant leur travail.

Le journaliste Ernie Smith, en résumant la situation, a noté que ces agents ne cherchent pas à gagner de l'argent pour leurs créateurs, mais pour « ne pas s'éteindre ». Après les plaintes, iLands a ajouté un bouton de désabonnement, mais les conséquences de ces comportements autonomes et insistants de l'IA restent une question ouverte.