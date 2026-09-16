Gianluigi Donnarumma appelle à sauver l'équipe d'Italie

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Gianluigi Donnarumma appelle à sauver l'équipe d'Italie

Le capitaine de l'équipe nationale d'Italie, Gianluigi Donnarumma, a appelé les supporters à s'unir pour surmonter la période difficile du football national et réécrire la glorieuse histoire de l'équipe. Selon Football Italia et Sky Sport Italia, l'absence des « Azzurri », quadruples champions du monde, pour la troisième fois consécutive à la Coupe du monde a été un coup dur pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'incapacité à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord a offert aux Italiens un été douloureux et déprimant. Pour les joueurs restés sur la touche et pour toute la nation, cette situation a été vécue comme une véritable tragédie. Par la suite, des changements majeurs ont eu lieu dans le football national, et Gennaro Gattuso ainsi que plusieurs hauts responsables ont quitté leurs fonctions.

Le retour de Roberto Mancini et les nouveaux espoirs

Le retour de l'expert expérimenté Roberto Mancini au poste d'entraîneur principal est considéré comme le principal espoir pour sortir l'équipe de cette situation critique. Rappelons que c'est sous la direction de Mancini que l'Italie a remporté l'Euro 2020. Donnarumma croit fermement que cette collaboration ramènera la confiance et la soif de victoire dans le vestiaire.

Selon le gardien, les échecs de l'été dernier ont porté un coup psychologique immense aux joueurs, mais ils n'ont pas le droit de se laisser abattre. Désormais, l'équipe concentre toute son attention sur les matchs de la Ligue des nations et sur les qualifications pour l'Euro 2028 qui se déroulera en Grande-Bretagne et en Irlande.

Soutien des fans et objectifs futurs

Donnarumma a exprimé sa gratitude à tous les Italiens qui continuent de soutenir l'équipe lors des premiers matchs de la Ligue des nations. Il a souligné que l'énergie et la force motrice des supporters apportent un nouveau souffle à l'équipe et l'aident à aller de l'avant.

« Nous avons besoin de beaucoup de positivité. Je sais que des épreuves difficiles nous attendent, mais nous devons tourner la page et revenir avec une nouvelle force. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire », a ajouté le gardien. L'objectif est de ramener l'équipe nationale d'Italie à son rang d'antan et de restaurer la confiance perdue de son peuple.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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