Le télescope spatial Nancy Grace Roman pourrait fonctionner jusqu'à 22 ans

Le nouveau télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA devrait fonctionner près de deux fois plus longtemps que prévu initialement. Selon Ixbt.com, grâce à un lancement d'une précision exceptionnelle, une quantité importante de carburant a été économisée, prolongeant ainsi sa durée de vie opérationnelle scientifique jusqu'à 22 ans. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Un lancement parfait

Lancé avec succès le 30 août de cette année par une fusée SpaceX Falcon Heavy, le télescope Roman se dirige actuellement vers sa zone de travail près du deuxième point de Lagrange (L2) du système Terre-Soleil. Ce point est situé à environ 1,6 million de kilomètres de notre planète, offrant des conditions optimales pour les observations scientifiques.

Selon les calculs des experts, la raison principale de cette augmentation spectaculaire de la durée de vie est la précision extrême du processus de lancement. Le télescope n'a consommé que 18 kg de carburant pour la première correction majeure de trajectoire, alors que 200 kg avaient été prévus pour cette manœuvre lors de la phase de planification. Par conséquent, une grande partie des ressources supplémentaires a été préservée.

Légèreté de la structure et réserves de carburant

Le poids physique du télescope a également joué un rôle crucial. Sans carburant, l'appareil pesait près de deux tonnes de moins que la limite maximale autorisée par le projet. Cela a permis de remplir complètement les quatre réservoirs avant le lancement, avec environ 1100 kg de carburant.

Ainsi, la masse initiale totale de l'appareil Roman était de 9173,5 kg. Même avec des réservoirs remplis au maximum, le télescope a quitté la Terre avec une masse inférieure d'une demi-tonne à la limite fixée.

Étapes à venir et service futur

Initialement, la NASA avait planifié les réserves de carburant pour une mission scientifique principale de cinq ans, avec une extension possible de cinq années supplémentaires. Désormais, les données réelles post-lancement permettent d'envisager au moins 22 ans d'exploitation, sous réserve que les autres systèmes restent fonctionnels.

Une autre correction de trajectoire est prévue en septembre, suivie de la manœuvre finale d'insertion sur l'orbite de travail près de L2 début décembre. Selon les estimations préliminaires de la NASA, ces opérations nécessiteront également moins de carburant que prévu.

Une fois sur son orbite de travail, les moteurs du Roman seront utilisés non seulement pour corriger la trajectoire, mais aussi pour maintenir sa position tous les 28 jours et pour décharger le moment accumulé par les six gyroscopes du système d'orientation. Il convient de noter que la NASA a prévu dès la conception la possibilité d'un ravitaillement automatique dans l'espace, le télescope étant équipé de prises appropriées et d'une isolation thermique à ouverture à distance.