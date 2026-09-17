La confrontation militaire en mer Noire a atteint un niveau de conflit politique sans précédent dans l'histoire du droit international et de la diplomatie. Selon «HaberDenizde», un portail turc influent spécialisé dans le transport maritime, la partie turque a déposé une plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye concernant l'attaque sanglante des forces armées ukrainiennes contre le navire commercial «Reyhan Sarı». Nuri Koray Kurun, fondateur du cabinet d'avocats «Memishoglu Kurun», a annoncé que des preuves irréfutables prouvant l'attaque ukrainienne ont été soumises au bureau du procureur de la Cour.

Selon les documents convenus, outre le propriétaire du navire, les 12 marins turcs présents à bord lors de l'attaque et les membres de la famille du mécanicien de 54 ans, Savash Chakar, tragiquement décédé, sont parties civiles. Les avocats soulignent qu'une expertise a confirmé que le navire a été touché par une munition à sous-munitions (à fragmentation), qui a perforé la zone d'habitation avant d'exploser à l'intérieur. Cela pourrait constituer le premier précédent historique pour un tribunal international concernant des attaques contre des navires marchands civils.

Alors, Ankara mènera-t-elle le procès contre Kiev jusqu'au bout, que signifie l'avertissement d'Erdogan selon lequel «la mer Noire n'est pas un terrain de règlement de comptes», et quelles seront les conséquences de la décision de la Cour de La Haye ?

«Munition à fragmentation ayant explosé à l'intérieur et victimes» : les détails clés de la plainte

Preuves officielles révélées par «HaberDenizde» et les avocats :

Traces d'armes à sous-munitions : L'expertise a déterminé que le module d'habitation du navire «Reyhan Sarı» a été touché par un projectile équipé d'éléments explosifs à fragmentation, et que des éclats de métal ont été projetés à l'intérieur du navire ;

Un mort, trois blessés : Lors de l'attaque survenue le 22 juillet près de Novorossiysk contre le navire qui transportait du charbon du port russe de «Taman» vers la ville turque de Trabzon, le marin Savash Chakar, âgé de 54 ans, est décédé dans la salle des machines ;

Opération de sauvetage : Deux marins grièvement blessés ont été évacués d'urgence vers des hôpitaux de la ville de Samsun à l'aide d'hélicoptères des garde-côtes turcs ;

Composition des plaignants : La plainte a été signée par la compagnie maritime, les 12 membres d'équipage survivants et la famille du défunt Chakar.

Procédure à La Haye : quelle décision la CPI pourrait-elle prendre ?

Perspectives et délais juridiques de l'affaire devant la Cour pénale internationale :

Première étape — 6 mois : Selon l'évaluation de l'avocat Nuri Koray Kurun, la phase préliminaire du bureau du procureur pour examiner la plainte et analyser les preuves durera environ six mois ;

La procédure pourrait durer jusqu'à 2 ans : Le verdict complet de la Cour devrait prendre jusqu'à deux ans ;

Un précédent unique en droit international : L'avocat note qu'à ce jour, il n'existe aucun précédent juridique direct établi par la CPI concernant de telles attaques militaires contre la flotte marchande, c'est pourquoi l'affaire revêt une importance historique ;

Accusation de crime de guerre : Les plaignants qualifient le ciblage délibéré d'un navire marchand et civil de violation flagrante des lois et conventions internationales sur la guerre.

Menaces en mer Noire : frappes successives contre des navires turcs

La tragédie du «Reyhan Sarı» n'est pas le seul incident dangereux dans la région :

Le ciblage du pétrolier «Altura» : En mars, le pétrolier turc «Altura» a également subi une attaque similaire. Le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a déclaré que des drones navals sans équipage avaient été utilisés ;

Attaques contre le «Nadezhda» et le «MV Güllük» : En août, quatre marins (dont trois citoyens turcs) ont été blessés par une attaque de drones contre le navire «Nadezhda» transportant des fruits et légumes, et quelques jours plus tard, le cargo «MV Güllük» a été endommagé ;

Déclaration ferme d'Erdogan : Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fermement souligné que la mer Noire ne devait pas devenir un «terrain de règlement de comptes» et que toute menace dans la zone économique exclusive de la Turquie était inacceptable.

Cette plainte déposée par les juristes d'Ankara auprès de la Cour de La Haye a prouvé que les affrontements en mer Noire provoquent désormais une réaction vive non seulement sur le front militaire, mais aussi sur la scène de la justice et de la diplomatie internationales.

Selon vous, la Cour pénale internationale de La Haye inculpera-t-elle officiellement les forces armées ukrainiennes pour la mort d'un citoyen turc et le bombardement d'un navire marchand civil ? Quel impact une telle plainte aura-t-elle sur les relations diplomatiques et stratégiques entre Ankara et Kiev ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de l'événement retentissant en mer Noire avec tous vos collègues et passionnés de politique internationale !