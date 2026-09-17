Comparaison des caméras de l'iPhone 18 Pro Max et du Samsung Galaxy S26 Ultra

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Comparaison des caméras de l'iPhone 18 Pro Max et du Samsung Galaxy S26 Ultra

Les capacités des fleurons du marché des smartphones, l'iPhone 18 Pro Max et le Samsung Galaxy S26 Ultra, ont été comparées pour la première fois en conditions réelles. Ce test, présenté par le célèbre tech-blogger Mrwhosetheboss sur sa chaîne YouTube, a mis en évidence la concurrence entre cette nouvelle génération de photophones et a suscité des débats animés parmi les utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, cette comparaison de caméras a immédiatement ouvert la voie à diverses discussions entre les internautes et les experts. Bien que les deux smartphones s'appuient sur des technologies de prise de vue et des algorithmes d'AI uniques, le traitement logiciel initial a suscité des critiques de la part de beaucoup.

Critiques des photos et de l'AI de Samsung

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement concernant le traitement d'image en mode standard du Samsung Galaxy S26 Ultra. En particulier, le terme « effet cireux » est largement discuté sur le réseau. Certains observateurs ont noté avec ironie que les algorithmes d'AI ont modifié les visages humains sur les photos, allant jusqu'à faire ressembler le blogueur Arun à un Sud-Coréen.

De plus, les avis des critiques et des acheteurs ordinaires sur la balance des couleurs ont été divisés. Certains utilisateurs soulignent que l'iPhone 18 Pro Max donne une teinte légèrement jaune aux clichés, tandis que Samsung, à l'inverse, affiche les images dans des tons trop blancs et froids.

Réaction finale des consommateurs

Au cours des discussions, certains utilisateurs ont souligné que les résultats des deux appareils étaient médiocres et que les différences entre eux étaient si proches qu'elles ne justifiaient pas des débats aussi passionnés. Parallèlement, une partie des utilisateurs privilégiant une approche constructive ont partagé leurs propres photos montrant que les résultats s'améliorent considérablement après avoir ajusté manuellement les paramètres d'AI sur l'appareil Samsung.

Cette comparaison a prouvé une fois de plus qu'aujourd'hui, dans le choix d'un smartphone phare, non seulement les modules optiques, mais aussi les logiciels et les réglages algorithmiques d'AI jouent un rôle décisif. Il est prévu que les fabricants corrigent ces défauts via des mises à jour logicielles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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