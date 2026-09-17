Une retraitée contrainte de reprendre le travail pour payer les charges de l'appartement de son fils

Deborah Anderson, une ancienne enseignante de 63 ans vivant en Irlande du Nord, a déclaré qu'elle avait dû reprendre le travail après sa retraite à cause d'un appartement d'une chambre acheté pour son fils. Elle souligne que les charges de copropriété atteignent près de 4 300 livres sterling par an.

Deborah a acheté cet appartement sécurisé pour son fils Ross, âgé de 37 ans, dans le complexe Lisburn Square à Lisburn en 2018. À l'époque, les charges annuelles étaient d'environ 1 200 livres.

Cependant, en 2020, ce montant est passé à 2 800 livres, auxquels s'ajoutent 250 livres de frais d'assurance. Deborah affirme ne pas avoir été prévenue de ces changements. Aujourd'hui, avec l'assurance, elle paie près de 4 300 livres par an.

« Nous ne savons même pas où vont nos milliers de livres. Cet argent provient de nos économies de retraite. C'est pourquoi j'ai repris un travail à mi-temps », a-t-elle confié à Need To Know.

Deborah a indiqué qu'en novembre 2024, un paiement supplémentaire de plus de 1 000 livres a été exigé, avec un délai de règlement de 28 jours.

Selon elle, l'augmentation de 2020 est liée à une modification de la répartition des coûts entre les zones résidentielles et commerciales. Cependant, les résidents n'ont pas été consultés au préalable.

Elle paie aussi pour le parking

L'un des points qui mécontente le plus Deborah concerne les frais de parking.

Elle explique qu'en 2023, la part des résidents dans les coûts d'électricité du parking est passée de 19 % à 64,5 %. Bien que l'appartement de son fils ne dispose pas de place de parking, Deborah paie désormais plus de 1 000 livres par an pour cette zone.

Elle a également précisé que les coûts liés aux ascenseurs, aux réparations, au nettoyage, à la sécurité et aux dommages dans certaines zones communes sont supportés par les résidents.

Deborah souligne que la moquette des escaliers présente des trous, ce qui crée un risque de trébuchement.

La vente de l'appartement est devenue difficile

Deborah a fait savoir que la hausse brutale des charges rend également difficile la vente des appartements dans le complexe.

« Je ne suis pas sûre de pouvoir vendre cet appartement. Je risque de le vendre à perte. Mais je ne veux pas non plus transmettre le problème à quelqu'un d'autre », a-t-elle déclaré.

Elle affirme que certains acheteurs potentiels ont renoncé à la transaction en apprenant le montant élevé des charges, et que certains propriétaires ont été contraints de baisser les prix ou de vendre aux enchères.

Deborah a récemment déposé une plainte auprès d'un organisme de résolution des litiges immobiliers concernant le budget et les travaux de réparation de la société Ambit CRE. Ambit CRE a été sollicitée pour commenter ces allégations.