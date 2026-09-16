L'ampleur des dégâts dévastateurs causés aux infrastructures militaires des États-Unis au Moyen-Orient suite aux tensions croissantes a été révélée. Comme l'a rapporté la chaîne de télévision américaine influente « CBS News », les dommages subis par les bases militaires stratégiques américaines à la suite des frappes de missiles et de drones iraniens s'élèvent à au moins 5 milliards de dollars. Des photos exclusives fournies par des soldats et officiers américains en service, souhaitant garder l'anonymat, ont montré l'énorme vérité que les rapports officiels du Pentagone cachaient au public.

En Arabie saoudite,à la base aérienne du Prince Sultan, un précieux avion de surveillance radar longue portée E-3 Sentry (AWACS) a été détruit après avoir été touché directement à la queue, tandis qu'à la base terrestre clé de « Camp Buehring » au Koweït, les casernes et les équipements lourds ont été réduits en cendres. Dans un rapport classifié soumis au Congrès, l'inspecteur général du Pentagone a admis que près de 60 avions et des centaines de bâtiments stratégiques avaient été mis hors service. Les soldats sur la ligne de front critiquent sévèrement la direction de Washington, en particulier le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, déclarant : « Nous fermons les yeux et encaissons les coups, nous ne pouvons pas protéger nos bases », soulevant une rébellion ouverte.

Alors, pourquoi le Pentagone a-t-il tenté de cacher une perte de 5 milliards de dollars, quelles bases dans quels pays ont été frappées et pourquoi la défense aérienne de l'armée américaine a-t-elle échoué ?

« AWACS brisés et bases brûlées » : Les cibles sous le feu

Détails clés des photos des militaires anonymes publiées par CBS News :

Base aérienne du Prince Sultan (Arabie saoudite) : La queue de l'avion de renseignement stratégique le plus précieux de l'US Air Force, l'E-3 Sentry (AWACS), a été directement touchée et arrachée du fuselage, et l'avion a été complètement consumé par les flammes ;

Base de « Camp Buehring » (Koweït) : Au centre principal de rassemblement des forces terrestres américaines au Moyen-Orient, des casernes, des bâtiments militaires et des véhicules blindés lourds ont été pris pour cible et détruits ;

Camp « Camp Arifjan » (Koweït) : Les bâtiments administratifs et de soutien de la base ont subi de graves dommages, paralysant leurs opérations ;

Des centaines de cibles dans 8 pays : Des centaines d'installations situées sur des bases au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Irak, à Oman et en Jordanie ont été frappées par des missiles et des drones.

Rapport du Pentagone : 60 avions et 3,7 milliards de dollars d'équipements détruits

Données officielles soumises au Congrès américain par l'inspecteur général du Pentagone :

Perte initiale de 3,7 milliards de dollars : Selon le rapport, entre le 28 février et le 30 juin, la quantité d'équipements et de matériels de combat perdus par l'armée américaine s'élevait officiellement à 3,7 milliards de dollars ;

Près de 60 aéronefs : À la suite des frappes, près de 60 aéronefs, dont des avions de chasse, des avions de reconnaissance et des hélicoptères, ont été endommagés ou totalement détruits ;

L'ampleur réelle de 5 milliards de dollars : Les sources soulignent que les coûts de restauration des bases dépasseront les 5 milliards de dollars, un chiffre qui n'inclut pas encore les frais de réparation des systèmes radar extrêmement complexes mis hors service ;

La vérité cachée au public : Craignant le mécontentement des citoyens et des contribuables américains, la Maison Blanche a gardé cette ampleur catastrophique secrète pendant longtemps.

« Nous fermons les yeux et encaissons les coups » : La rébellion des militaires américains

Protestations virulentes des soldats en colère contre Washington :

« Ils nous prennent pour des imbéciles » : Un militaire américain servant sur la base a déclaré au journaliste de CBS News : « C'est un dommage terrible causé à nos bases et ils le cachent au peuple. Nous fermons simplement les yeux et encaissons les coups qui nous arrivent » ;

Le ministre Pete Hegseth sous le feu des critiques : Lors de l'attaque contre le port de Shuayba au Koweït le 1er mars, où 6 soldats américains ont été tués, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a qualifié l'incident de « mineur », provoquant la colère des soldats ;

« Nous ne pouvons pas protéger, nous ne faisons qu'observer » : Les combattants ont ouvertement déclaré que la défense des bases était médiocre : « Nous ne les protégeons pas, nous sommes simplement forcés de regarder comment nos bases sont détruites », ont-ils révélé.

Ces révélations fracassantes des militaires américains et les images diffusées par CBS News ont porté un coup dur au mythe de la puissance militaire invincible des États-Unis au Moyen-Orient et ont déclenché de nouveaux conflits financiers et politiques au Congrès.

Selon vous, que signifie le fait que les États-Unis, avec le plus grand budget militaire au monde, n'aient pas pu protéger leurs bases et près de 60 avions contre de simples drones et missiles ? Le système de défense aérienne américain s'est-il affaibli ? Comment évaluez-vous le fait que la Maison Blanche et le Pentagone cachent la mort de leurs propres soldats et des milliards de dollars de pertes ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette révélation militaire fracassante sur la scène géopolitique mondiale avec tous les passionnés de politique et d'analyse !