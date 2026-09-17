Un journaliste a transporté cinq ours sur 5 500 miles

Le défenseur de la nature britannique et fermier célèbre à la télévision, Jimmy Doherty, en Corée du Sud,a sauvé cinq ours noirs d'Asie d'une ferme à bile et les a transportés à 5 500 miles de là, au Royaume-Uni.

Bara, Rumi, Seybit, Yon-gi et Huimang ont été gardés dans des cages en fer rouillé pendant plus de 20 ans. Ils sont désormais installés au Jimmy's Farm and Wildlife Park, près d'Ipswich, dans le Suffolk. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

Jimmy a partagé les détails du sauvetage sur les réseaux sociaux le 16 septembre. Il a déclaré qu'il y a six mois, en Corée du Sud, il a vu les ours vivre dans des conditions difficiles et a promis de les emmener en Grande-Bretagne.

Il s'agit du premier transfert d'ours noirs d'Asie vers le Royaume-Uni. Les animaux ont été réhabilités dans un centre vétérinaire spécialisé et transportés dans des conteneurs adaptés après avoir été déclarés aptes au voyage.

Quelle vie attend désormais les ours ?

Les ours vivront dans une zone forestière spéciale appelée « Moon Bear Islands ». Avec des arbres, des espaces verts, des cours d'eau et des bassins, ils pourront enfin chercher de la nourriture, grimper aux arbres et nager après tant d'années.

Les cinq ours auraient été séparés de leurs mères lorsqu'ils étaient petits. La plus âgée, Bara, a été amenée à la ferme en 1998 et est restée 27 ans dans la même cage en fer insalubre. Avant son sauvetage, elle n'avait pratiquement jamais vu d'eau, mais au centre vétérinaire, elle a exploré avec curiosité l'eau de son bain pour la première fois.

Les frères Yon-gi et Rumi ont vécu près de 20 ans dans la même cage. Seybit, quant à lui, protégeait le plus jeune, Huimang, durant leur captivité.

En Corée du Sud, l'élevage d'ours en ferme a commencé au début des années 1980. Leur bile et leur vésicule biliaire étaient utilisées dans la médecine traditionnelle. La bile d'ours contient de l'acide ursodésoxycholique, utilisé pour traiter certaines maladies du foie et les calculs biliaires, bien qu'il existe des alternatives synthétiques.

En 2014, environ 1 000 ours étaient détenus dans les fermes du pays. En 2022, le gouvernement, les agriculteurs et les organisations de protection des animaux ont conclu un accord pour mettre fin à ce commerce.

À partir du 1er janvier 2026, l'élevage, la détention à des fins agricoles et l'extraction de bile seront officiellement interdits.

Cependant, près de 200 ours ont encore besoin d'aide en Corée du Sud. Jimmy Doherty a déclaré qu'il travaillait avec des partenaires locaux pour leur trouver également un nouveau foyer.

Les organisations Space for the Wild et Jimmy's Farm ont lancé la campagne « Bears Behind Bars » pour soutenir les opérations de sauvetage. Plus de 90 000 livres sterling ont été récoltées grâce à près de 3 700 dons.

Les ours seront initialement gardés à l'écart des visiteurs pour s'adapter à leur nouvel environnement. Une fois acclimatés, le public pourra également les voir.