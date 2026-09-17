Une nouvelle soirée historique a eu lieu à Las Vegas, l'arène la plus prestigieuse du monde des arts martiaux mixtes (MMA). La sixième semaine de la 10e saison des célèbres Dana White's Contender Series (DWCS), conçus pour découvrir de nouveaux talents, s'est achevée sur des records absolus et des KO spectaculaires. À l'issue du spectacle, Dana White a offert le contrat tant convoité avec la ligue d'élite à quatre combattants ayant fait preuve d'une véritable maîtrise dans l'octogone. Le héros le plus brillant et le plus sensationnel de la soirée a été le représentant d'Asie centrale, plus précisément de la République kirghize, Akbar Abdullayev (14-0), qui reste invaincu dans sa carrière.

Le puncheur kirghize, monté dans l'octogone chez les poids légers, a brutalement mis KO son adversaire brésilien Ednilson Santos en seulement 19 secondes, obligeant tout le monde dans la salle, y compris Dana White, à se lever pour l'applaudir. En outre, Mayton Pereira, auteur d'un KO en 45 secondes, Igor Cavalcanti, qui a écrasé son adversaire dès le 1er round, et Luis Hernandez, vainqueur par soumission, sont également devenus officiellement des combattants de l'UFC. Le cinquième vainqueur de la soirée, Trey Ogden, n'a pas reçu de contrat de la part de White malgré sa victoire aux points.

Alors, quel impact le record de 19 secondes d'Akbar Abdullayev aura-t-il sur le classement des poids légers de l'UFC, pourquoi Dana White a-t-il ignoré le cinquième vainqueur et quel bruit ce nouveau quatuor peut-il faire dans la ligue ?

« Terreur en 19 et 45 secondes » : Chronique des KO de la 6e semaine des DWCS

Résultats intenses enregistrés avant la limite au cours de la soirée :

Akbar Abdullayev (14-0) — Triomphe en 19 secondes : Le combattant kirghize a lancé une attaque agressive dès le gong du début, envoyant Ednilson Santos au tapis en seulement 19 secondes, devenant ainsi l'auteur du KO le plus rapide de la soirée ;

Mayton Pereira (9-3) — « Coup de feu » en 45 secondes : Ayant vaincu Zivan Hunt avant la limite dès la première minute chez les poids welters, Pereira a démontré sa puissance de frappe impitoyable ;

Igor Cavalcanti (14-2) — TKO net au 1er round : Dans la catégorie des poids moyens, il a infligé un KO technique à Oscar Ravello à 1:38 du premier round, attirant l'attention de la direction de la promotion ;

Luis Hernandez (8-0) — Soumission impeccable : Un autre représentant invaincu des poids moyens a forcé Hugo Guillon à abandonner grâce à une technique d'étranglement à 1:01 du deuxième round ;

Le vainqueur sans contrat : Bien que Trey Ogden ait terminé son combat par une victoire, Dana White a décidé de ne pas lui proposer de contrat en raison d'un combat défensif ennuyeux de 3 rounds.

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Le choix de Dana White et leurs divisions :

Akbar Abdullayev (Kirghizistan, 14-0) : Considéré comme une force irrésistible et invaincue entrant dans la catégorie des poids légers (70 kg) ;

Mayton Pereira (Brésil, 9-3) : Combattant doté d'une puissance de frappe et d'un potentiel de KO chez les poids welters (77 kg) ;

Igor Cavalcanti (Brésil, 14-2) : Un athlète universel aux frappes lourdes rejoignant l'élite des poids moyens (84 kg) ;

Luis Hernandez (USA, 8-0) : Un maître du grappling, fort au sol et invaincu dans la division des poids moyens.

École de MMA d'Asie centrale : Une nouvelle ère avec Abdullayev

L'importance stratégique de cette victoire pour le sport de notre région :

Record invaincu (14-0) : Le fait qu'Abdullayev ait remporté les 14 combats de sa carrière professionnelle montre qu'il est un prétendant de haut niveau prêt pour la promotion ;

La reconnaissance personnelle de Dana White : Le patron de l'UFC aime généralement intégrer immédiatement les athlètes ayant enregistré des finitions aussi rapides et spectaculaires dans les grandes cartes ;

Test de division difficile : La catégorie des poids légers est le segment le plus compétitif et riche en stars de l'UFC, et la progression d'Abdullayev vers le top 10 sera un événement majeur pour les fans de notre région.

Ce KO de 19 secondes dans l'arène des Dana White's Contender Series et les nouveaux accords signés ont prouvé une fois de plus que l'école d'arts martiaux d'Asie centrale est inégalée sur la plus grande scène mondiale.

Selon vous, Akbar Abdullayev, auteur d'un KO terrifiant en 19 secondes, peut-il bientôt devenir un prétendant principal à la ceinture de champion dans la catégorie brûlante des poids légers de l'UFC ? Est-ce une bonne décision de la part de Dana White de ne pas donner de contrat au combattant ayant gagné aux points et de ne choisir que ceux ayant gagné avant la limite ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette revue de cette réalisation historique joyeuse dans le monde du MMA de notre région avec tous les passionnés d'arts martiaux et vos amis !