Un avion contraint d'annuler son atterrissage à cause de feux d'artifice

·10·Monde
Un avion contraint d'annuler son atterrissage à cause de feux d'artifice

Les pilotes d'un avion de ligne ont été contraints d'effectuer une manœuvre brusque et d'annuler leur atterrissage après avoir aperçu des feux d'artifice explosant dans le ciel à l'approche de l'aéroport.

L'incident s'est produit le lundi 14 septembre au soir à l'aéroport international Mundo Maya de Flores, au Guatemala. Alors que l'avion s'approchait pour atterrir, des feux d'artifice étaient tirés dans le cadre des célébrations de la fête de l'Indépendance du pays.

Cependant, l'équipage de la compagnie aérienne Avianca, remarquant que les feux d'artifice explosaient près de la trajectoire d'approche finale de l'appareil, a décidé de ne pas poursuivre l'atterrissage pour des raisons de sécurité.

Les pilotes ont effectué une remise des gaz, c'est-à-dire une manœuvre consistant à annuler l'atterrissage et à faire remonter l'avion. Par la suite, l'appareil a repris le circuit d'attente de l'aéroport et a entamé une seconde approche. C'est ce qu'a rapporté Need To Know.

L'avion a atterri avec succès lors de la deuxième tentative. Aucun blessé n'a été signalé parmi les passagers et l'équipage, et l'avion n'a subi aucun dommage.

Cet événement a une fois de plus démontré les risques que peuvent poser les tirs de feux d'artifice à proximité des trajectoires d'atterrissage des avions pour le trafic aérien.

Aéroport Mundo MayaAviancaGuatemalaFeux d'artificeAviation
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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