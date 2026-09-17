Quatre femmes ont caché 225 injections amaigrissantes dans leurs chaussettes

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Quatre femmes ont caché 225 injections amaigrissantes dans leurs chaussettes

Quatre femmes ont été arrêtées alors qu'elles tentaient de faire passer clandestinement 225 « injections amaigrissantes » par un poste de contrôle frontalier chinois. Elles avaient dissimulé les injections médicales dans leurs chaussettes et les poches de leurs vêtements.

Les agents des douanes ont intercepté les femmes alors qu'elles marchaient la tête baissée, vêtues de pantalons larges, évitant le regard des contrôleurs. Aucune des passagères n'avait déclaré les injections amaigrissantes qu'elles transportaient.

L'incident a eu lieu au poste de contrôle frontalier de Luohu alors que les femmes tentaient d'entrer en Chine continentale depuis Hong Kong, selon un avis douanier publié le 12 septembre, rapporté par Need To Know.

Selon les douaniers, les femmes sont entrées dans la zone d'inspection les unes après les autres. En raison de leur comportement nerveux, elles ont été soumises à une inspection approfondie.

Il a été découvert que l'une des femmes avait des paquets dans ses deux chaussettes et dans ses poches. Une deuxième suspecte avait un paquet caché dans sa chaussette droite et un autre dans sa poche.

Les deux autres femmes avaient chacune dissimulé un paquet dans leurs chaussettes.

Selon les douanes, chaque paquet contenait 25 stylos injecteurs. Ainsi, le nombre total d'injections saisies a atteint 225 unités.

Après avoir retiré les injections emballées des vêtements des femmes, les contrôleurs ont également diffusé des photographies de la saisie.

L'avis officiel ne mentionne pas les noms des passagères, la marque des injections ou la valeur marchande estimée des produits saisis.

Les injections ressemblaient à des stylos amaigrissants populaires, très répandus sur le marché noir en raison de la grande différence de prix entre les deux côtés de la frontière.

Des cas similaires ont été enregistrés aux postes de contrôle frontaliers voisins. Ces dossiers ont été transmis aux unités de lutte contre la contrebande.

De plus, les injections médicales non déclarées sans autorisation d'importation appropriée peuvent être qualifiées de contrebande.

Pour l'instant, les autorités douanières n'ont pas précisé si des poursuites pénales ont été engagées contre les quatre femmes ou si des amendes leur seront infligées.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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