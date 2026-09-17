La demande pour l'iPhone 18 Pro atteint des niveaux records en Chine

Sur le marché chinois, l'intérêt initial pour les nouveaux fleurons d'Apple, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, a surpris même les experts. ixbt.com Selon les informations relayées par le célèbre insider Ice Universe, le site rapporte qu'en moins d'une minute après l'ouverture des précommandes, tous les stocks des grandes plateformes de vente, y compris JD.com, ont été épuisés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données, le nombre total de précommandes pour ces appareils phares a dépassé les 7 millions d'unités. Cela démontre clairement qu'Apple conserve une demande immense dans la région asiatique, et particulièrement en Chine, où les acheteurs locaux attendaient avec impatience les technologies de nouvelle génération.

Des chiffres de vente presque deux fois supérieurs à la génération précédente

Les données analytiques montrent que la nouvelle série de smartphones s'est non seulement vendue rapidement, mais a également battu des records financiers. En particulier, les résultats enregistrés sur la plateforme Tmall ont mis en évidence une croissance brutale du marché.

Sur cette plateforme, au 15 septembre, le chiffre d'affaires total calculé était presque deux fois plus élevé que celui de la génération précédente de smartphones sur la même période. Cela signifie que les acheteurs privilégient davantage les versions Pro, plus chères et plus avancées.

Résultats de la première heure sur la plateforme Taobao

Une activité sans précédent a également été observée sur Taobao. Selon les informations diffusées, au cours de la première heure suivant le lancement des précommandes, les appareils de la gamme iPhone 18 Pro ont réussi à dépasser de plus de deux fois les résultats de l'iPhone 17 Pro présenté l'année dernière.

De tels résultats montrent que la position d'Apple en Chine reste stable malgré une concurrence intense et que les nouveaux fleurons ont su offrir les changements technologiques attendus par les consommateurs. Les experts prévoient que cette dynamique aura également un impact positif sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et sur le volume global des ventes.