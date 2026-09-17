Qui les joueuses ouzbèkes affronteront-elles lors de la 2e ronde de l'Olympiade d'échecs ?

Dans la ville antique et éternellement jeune de Samarcande, qui accueille la 46e Olympiade d'échecs, la compétition s'intensifie de minute en minute. Dès la journée d'ouverture, de l'Ouzbékistan, toutes les équipes masculines et féminines — soit 6 formations au total — ont entamé le tournoi avec un score parfait de 100 % de victoires, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Les parties assurées et agressives de nos grandes maîtres féminines ont particulièrement attiré l'attention des experts mondiaux. Aujourd'hui, la salle de compétition de Samarcande sera le théâtre de duels encore plus intenses et décisifs pour la 2e ronde.

Selon les appariements du système suisse, notre équipe féminine principale affrontera l'Équateur, un adversaire sud-américain coriace, tandis que notre troisième équipe, composée de jeunes talents, se mesurera à l'Espagne, un grand d'Europe doté d'une immense tradition échiquéenne. Notre deuxième équipe, quant à elle, sera opposée aux représentantes de la Jordanie.

Alors, quelle tactique l'équipe principale, menée par Gulrukhbegim Tokhirjonova et Umida Omonova, utilisera-t-elle pour surprendre l'Équateur ? Notre troisième équipe pourra-t-elle créer la sensation face à l'Espagne, et ce parcours permettra-t-il à nos joueuses de monter sur le podium de l'Olympiade de Samarcande ?

« Chocs de la 2e ronde » : Adversaires et appariements de nos équipes féminines

Les confrontations sérieuses qui attendent nos joueuses aujourd'hui :

Équateur — Ouzbékistan-1 : Notre équipe principale affronte les représentantes sud-américaines ; l'objectif est de prendre l'initiative sur tous les échiquiers et de renforcer notre avance avec un maximum de points ;

Ouzbékistan-3 — Espagne : Le duel le plus complexe et intéressant de la ronde : notre 3e équipe, composée de jeunes espoirs, défie l'Espagne, une nation européenne renommée et riche en grands maîtres ;

Jordanie — Ouzbékistan-2 : Notre deuxième formation se battra pour la victoire dans un match difficile à l'extérieur contre les joueuses jordaniennes, représentantes expérimentées d'Asie et du Moyen-Orient ;

Pression du système suisse : Contrairement aux adversaires plus abordables du premier tour, la 2e ronde voit s'affronter des équipes aux classements similaires, rendant chaque coup et chaque erreur déterminants pour le destin de toute l'équipe.

Triomphe total lors de la 1re ronde : Une leçon de maîtrise à 100 %

Les résultats retentissants obtenus par nos équipes féminines lors de la première journée :

Ouzbékistan (équipe 1) 4:0 Trinité-et-Tobago : Notre équipe phare a démontré son niveau — Gulrukhbegim Tokhirjonova, Umida Omonova, Nilufarkhon Imomqo‘ziyeva et Guldona Karimova n'ont concédé ni point ni nulle, affichant une domination totale ;

Ouzbékistan (équipe 2) 3:1 Togo : Dans la deuxième formation, Madinabonu Khalilova, Asal Salimova et Mumtozbegim Mansurova ont remporté des victoires décisives, apportant trois points cruciaux à l'équipe ;

Ouzbékistan (équipe 3) 4:0 Tanzanie : Nos jeunes talents Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova et Barchinoy Shokirjonova ont écrasé leurs adversaires africaines sans aucune résistance ;

Bilan historique : En tant que pays hôte, le fait que nos trois équipes féminines aient commencé par une large victoire prouve l'émergence d'une nouvelle génération dans les échecs féminins ouzbeks.

Équateur, Espagne et Jordanie : Quels dangers représentent ces adversaires ?

Analyses des experts avant les parties de la 2e ronde :

Le secret de l'Équateur : Les représentantes d'Amérique latine sont généralement fortes dans les positions défensives et fermées ; notre équipe principale devra prendre l'initiative dès l'ouverture et exercer une pression offensive ;

La barrière espagnole — un examen majeur : Le match contre l'Espagne sera un véritable test pour nos jeunes ; chaque demi-point obtenu dans cette partie pourrait avoir un grand retentissement international ;

Avantage psychologique : Le facteur domicile, devant des milliers de supporters, donnera une force et une motivation supplémentaires à nos joueuses.

Pour la 2e ronde de cette 46e Olympiade d'échecs sous le ciel de Samarcande, nous souhaitons, au nom de tous nos compatriotes, bonne chance et de brillantes victoires à nos joueuses !

Selon vous, de l'Ouzbékistan, la 3e équipe féminine pourra-t-elle obtenir un résultat digne face au grand d'Europe qu'est l'Espagne et devenir la sensation du tournoi ? Notre équipe principale pourra-t-elle réitérer une victoire « sèche » de 4:0 contre l'Équateur ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle brûlante de l'Olympiade historique de Samarcande avec tous les passionnés de sport !