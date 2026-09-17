L'un des détectives politico-corrompus les plus retentissants et les plus importants du système des services spéciaux et de la sécurité de l'État dans l'espace post-soviétique a pris fin. Grigol Liluashvili, qui a dirigé le Service de sécurité de l'État géorgien (SGB) pendant plus de 5 ans, a été condamné par un tribunal à 13 ans de prison. Le tribunal de Tbilissi l'a reconnu coupable de quatre épisodes criminels graves liés à la réception de pots-de-vin d'un montant extrêmement élevé. La législation prévoit une peine de 11 à 15 ans pour ce crime, et le tribunal lui a imposé une peine proche du maximum.

Liluashvili a nié toute culpabilité lors de l'enquête et du procès, et ses avocats avaient demandé un acquittement complet. L'ancien fonctionnaire, qui a dirigé l'agence la plus fermée et la plus puissante du pays d'octobre 2019 à avril 2025, a été arrêté de manière spectaculaire en décembre 2025, quelques mois après sa démission. Les détails révélés par l'enquête ont choqué le public : des stratagèmes impliquant la construction de parcs éoliens, des appels d'offres pour la gazéification, le parrainage de « centres d'appels » spécialisés dans la fraude internationale et même le détournement de fonds destinés aux jardins d'enfants ont été mis au jour.

Comment l'ancien général de la sécurité de l'État est-il devenu le « protecteur » de réseaux criminels, comment l'enquête a-t-elle prouvé ses systèmes de corruption de plusieurs millions de dollars, et que signifie cette condamnation pour l'élite politique géorgienne ?

« 4 épisodes graves en millions de dollars et de laris » : Qu'est-ce que le tribunal a prouvé ?

Les principales preuves de corruption dans l'affaire pénale ouverte contre Grigol Liluashvili :

1 million de dollars d'un investisseur turc (octobre 2022) : Un pot-de-vin de 1 000 000 $ a été reçu de l'investisseur turc Chagatay Ulker en échange du lobbying pour un projet de construction de parcs éoliens, avec la médiation de Romeo Mikautadze, alors premier vice-ministre de l'Économie et du Développement durable ;

1,5 million de laris pour des appels d'offres de gazéification (février 2022) : Un pot-de-vin de 1,5 million de laris a été extorqué à Georgiy Khajalia, fondateur de la société « Express-Service 2008 », en échange de l'obtention de contrats publics de gazéification (toujours via Romeo Mikautadze) ;

1 365 000 $ de part provenant de « centres d'appels » frauduleux internationaux (2021–2023) : Pour avoir officiellement parrainé (« protégé ») des centres d'appels illégaux escroquant les gens, l'ancien chef du SGB a empoché 1 million 365 mille dollars avec l'aide de son parent, Sandro Liluashvili ;

« Rétrocommissions » sur le budget des jardins d'enfants : Il a protégé Kaxa Gvanseladze, ancien directeur de l'Agence de gestion des crèches et jardins d'enfants de la mairie de Tbilissi. Le parquet a précisé que ce groupe criminel lié aux achats des jardins d'enfants a détourné, entre 2018 et 2023, un total de 5 325 943 laris en pots-de-vin.

Du sommet du pouvoir aux barreaux : Les 5 ans d'activité de Liluashvili

Le destin du chef des services spéciaux et son arrestation :

5 ans de pouvoir illimité : Liluashvili, qui a dirigé le Service de sécurité de l'État du 17 octobre 2019 au 2 avril 2025, était une personne détenant les informations les plus secrètes et les leviers d'influence du pays ;

Démission et arrestation soudaine : Quelques mois après la fin de son mandat, fin décembre 2025, une affaire pénale a été ouverte contre lui et il a été arrêté ;

Non-reconnaissance de culpabilité et demande d'acquittement : Pendant le procès, l'ancien fonctionnaire a nié toutes les accusations, tentant de les présenter comme une vengeance politique, mais les virements bancaires, les témoignages et les preuves présentés par le parquet ont été suffisants pour le tribunal.

Leçons juridiques et politiques : Un coup porté à la corruption dans le système d'État

Conclusions analytiques des expertssur cette peine de 13 ans :

Mettre fin au concept de « protection » (krisha) : Le contrôle illégal exercé par les services spéciaux sur les centres d'appels frauduleux et les entreprises est condamné dans le monde entier, et ce verdict est une réponse ferme à de tels stratagèmes ;

Le manque de contrôle sur les marchés publics révélé : Le détournement de millions de laris, même sur les fonds budgétaires destinés à l'éducation préscolaire et à l'entretien des enfants, a montré la nécessité de renforcer considérablement le contrôle public ;

Personne n'est intouchable : La condamnation à 13 ans de prison du chef de l'agence la plus puissante de l'État est devenue un précédent important démontrant l'inévitabilité de la punition pour les fonctionnaires.

Cette peine de 13 ans prononcée contre Grigol Liluashvili a clairement prouvé que subordonner les pouvoirs de l'État à l'enrichissement personnel et à la fraude oblige tout haut fonctionnaire, tôt ou tard, à répondre devant la loi.

Selon vous, la peine de 13 ans infligée à l'ancien chef du service de sécurité géorgien est-elle le résultat d'une véritable lutte contre la corruption ou un règlement de comptes politique lié à un changement de pouvoir ? Quels mécanismes les États devraient-ils utiliser pour prévenir de tels systèmes de corruption terrifiants combinant services spéciaux et achats pour jardins d'enfants ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de ce verdict retentissant dans l'espace post-soviétique avec tous vos collègues et passionnés de politique !