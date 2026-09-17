«Une équipe qui ne sait pas défendre» : Capello sur la défaite humiliante du Milan

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«Une équipe qui ne sait pas défendre» : Capello sur la défaite humiliante du Milan

La tempête de critiques autour du Milan s'est intensifiée après une première défaite amère cette saison, concédée 0-2 à domicile, au légendaire San Siro, face au club portugais de Benfica lors de la 1ère journée de la Ligue Europa. Le jeu faible et désorganisé affiché par les « Rossoneri » a non seulement mis les supporters en colère, mais a également suscité des évaluations sévères de la part des légendes du football mondial. Le célèbre expert italien, l'ancien entraîneur Fabio Capello, qui a remporté une série de trophées historiques avec le Milan, a impitoyablement analysé la situation actuelle de l'équipe, la détruisant littéralement.

Capello a remis en question la gestion de l'équipe et la philosophie de l'entraîneur, exposant l'hypocrisie du système : « Amorim parle de pressing et de récupération du ballon dans le camp adverse. L'adversaire a été agressif, mais aujourd'hui, nous n'avons pas vu un tel jeu de la part du Milan. Cette équipe n'a montré aucune nouveauté, elle a de sérieux problèmes en défense. Le Milan n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions parce que l'équipe ne sait tout simplement pas défendre ! » a déclaré l'ancien coach.

Alors, qu'est-ce qui a exactement causé une sortie aussi virulente de Fabio Capello, le déséquilibre de la défense du Milan entraîne-t-il le club dans un nouveau tourbillon de crise, et quelles mesures drastiques la direction peut-elle prendre après cet échec en Ligue Europa ?

« Une équipe qui ne sait pas défendre » : L'aveu cinglant de Capello

Les évaluations brutales de l'entraîneur italien à la presse officielle :

  • « Un pressing sur papier » : Capello a déclaré que l'idée de pressing haut et de récupération du ballon dans le camp adverse, chère à la philosophie d'Amorim, n'a absolument pas fonctionné contre Benfica, et que les hôtes ont cédé face à l'agressivité de l'adversaire ;

  • Désastre défensif : L'expert a directement lié l'absence du Milan en Ligue des champions à une absence totale de culture défensive ;

  • Faiblesse en contre-attaque : Il a été souligné que chaque fois que Benfica passait à une attaque rapide, la ligne défensive et le milieu de terrain défensif du Milan se retrouvaient en totale désorganisation ;

  • Absence d'équilibre : Fabio Capello a souligné qu'au lieu de montrer de nouveaux changements tactiques, l'équipe reste embourbée dans des problèmes anciens et complexes sur le terrain.

« Douche froide » à San Siro : Défaite 0-2 en Ligue Europa

Comment le premier coup dur de la saison du Milan s'est produit :

  • Les buts de Lukebakio et Kaminski : Les frappes précises de Dodi Lukebakio à la 16e minute et de Jakub Kaminski à la 53e minute ont mis le géant italien « KO » sur son propre terrain ;

  • Des stars inefficaces : L'entrée en jeu en seconde période de joueurs comme Pulisic, Saelemaekers et Adrien Rabiot n'a pas aidé à percer la forteresse adverse ;

  • Mécontentement des supporters : L'équipe, incapable de marquer à domicile et commettant des erreurs grossières en défense, a été raccompagnée par les sifflets des tribunes.

Crise au Milan : Capello avait-il raison ?

Les conclusions des analystes sportifs sur l'avenir des « Rossoneri » :

  • Déséquilibre tactique : L'équipe laisse d'immenses espaces en arrière lorsqu'elle tente d'avancer, ce qui est un cadeau tout fait pour toute équipe européenne expérimentée ;

  • Dépression mentale : La première défaite officielle de la saison pourrait porter un coup au moral de l'équipe et à la confiance des joueurs en leurs propres forces ;

  • Exigence pour la suite : Pour stopper la série de pertes de points dans le groupe de Ligue Europa, le staff technique est contraint de revoir le centre de la défense.

Cette critique sévère et impartiale de Fabio Capello a été un sérieux avertissement pour le Milan — si l'équipe ne rétablit pas rapidement l'équilibre défensif, la saison actuelle pourrait rester dans l'histoire comme une nouvelle année d'échec pour le club.

Selon vous, les propos de Fabio Capello selon lesquels « le Milan ne sait pas défendre et ne méritait pas d'aller en Ligue des champions » sont-ils vrais à 100 % ou exagère-t-il la situation ? Les « Rossoneri » sont-ils capables de se qualifier pour les phases finales de la Ligue Europa et de lutter pour le titre cette saison ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de la critique brûlante autour du Milan avec tous les fans de football et les supporters du club !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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