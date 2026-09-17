«Nous construisons le meilleur club du monde !» : La déclaration retentissante de l'entraîneur d'Arsenal

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«Nous construisons le meilleur club du monde !» : La déclaration retentissante de l'entraîneur d'Arsenal

Le champion en titre de la Premier League anglaise, le club londonien d'Arsenal, a dévoilé son ambitieux plan stratégique visant à conquérir le sommet du football mondial. Après avoir mis fin la saison dernière à une attente de plus de 20 ans — depuis 2004 — en soulevant le trophée de la Premier League et en atteignant la finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire, les « Gunners » ne comptent pas s'arrêter là.

Dans une interview exhaustive accordée au média prestigieux Sky Sports, l'entraîneur Mikel Arteta a révélé que son objectif principal n'est pas seulement d'établir une hégémonie en Angleterre, mais de bâtir l'équipe la plus puissante de la planète : « Nous avons des objectifs à moyen et long terme. Ils consistent à créer le meilleur club du monde. Nous devons y aspirer, il n'y a aucun doute là-dessus ! » a souligné le technicien espagnol. Arteta a expliqué que pour atteindre ce niveau mondial, les ambitions élevées des propriétaires du club, une unité solide entre les joueurs et les supporters, ainsi qu'un travail quotidien acharné sont des facteurs décisifs.

Alors, Arsenal peut-il devenir un leader incontesté comme le Real Madrid ou Manchester Citysur la scène européenne et mondiale ? Quel nouveau palier le projet d'Arteta franchit-il et quel défi cette ambition londonienne lance-t-elle aux grands clubs du continent ?

« Il est temps de devenir le meilleur de la planète » : Le plan stratégique d'Arteta

Les réflexions programmatiques de l'entraîneur publiées via Sky Sports :

  • « Le club numéro 1 mondial » : Mikel Arteta a affirmé avec fermeté que la mission stratégique principale du club est de former la machine à gagner la plus puissante et invincible au monde ;

  • Travail quotidien acharné : Le spécialiste a souligné qu'un tel niveau mondial ne s'atteint pas seulement par de grands discours, mais par une attention portée aux moindres détails à l'entraînement et un travail continu ;

  • Ambition des propriétaires et de la direction : L'entraîneur a noté sa confiance totale dans la motivation et la volonté des propriétaires du club à propulser l'équipe au niveau d'un superclub, tant sur le plan financier qu'organisationnel ;

  • Un écosystème unique : La création d'un environnement unifié entre le personnel, les entraîneurs, les joueurs et les millions de fans au stade a été présentée comme le gage des victoires futures.

La malédiction de 2004 brisée : L'envolée historique des « Gunners »

Les résultats phénoménaux d'Arsenal la saison dernière :

  • Champion de Premier League : Après l'ère légendaire des « Invincibles », l'équipe a remporté les médailles d'or de la Premier League pour la première fois depuis 2004 ;

  • Finale européenne : Le club londonien a prouvé son appartenance à l'élite européenne en atteignant la finale de la compétition la plus prestigieuse du continent, la Ligue des champions, pour la deuxième fois de son histoire ;

  • Progrès constant : Le club, qui était au bord de la crise il y a quelques années, est devenu l'une des marques les plus attractives au monde grâce à la discipline tactique d'Arteta et à sa confiance envers les jeunes talents.

Les exigences d'une nouvelle ère : Comment Arsenal atteindra-t-il cet objectif ?

L'analyse des experts sportifs sur le grand plan d'Arteta :

  • Audace sur le marché des transferts : Pour atteindre la première place absolue, les Londoniens doivent continuer à recruter les stars les plus précieuses et de haut niveau mondial ;

  • Maintenir l'esprit de champion : Il est beaucoup plus difficile de défendre un titre de champion pendant des années que de le gagner une fois ;

  • Nécessité d'un titre international : Pour obtenir le statut de « meilleur club du monde », Arsenal doit impérativement soulever le trophée de la Ligue des champions.

Cette déclaration retentissante de Mikel Arteta montre que la longue période d'attente d'Arsenal est terminée et que le club lutte désormais pour le trône absolu du football mondial.

Selon vous, Mikel Arteta peut-il vraiment transformer Arsenal, champion d'Angleterre, en le meilleur et le plus puissant club du monde ? Les « Gunners » sont-ils capables de conserver leur titre de Premier League et de remporter la Ligue des champions cette saison ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette déclaration ambitieuse de l'entraîneur d'Arsenal avec tous les fans de Premier League et de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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