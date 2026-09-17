Effondrement d'une mine d'or au Soudan : des victimes signalées

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Effondrement d'une mine d'or au Soudan : des victimes signalées

Un effondrement s'est produit dans la mine d'or d'Al-Zara, dans l'État du Kordofan occidental au Soudan, faisant au moins 67 morts. Des dizaines de mineurs pourraient être piégés sous les décombres. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, a rapporté aujourd'hui le Sudan Tribune.

L'incident a eu lieu dans une mine près de la ville d'Al-Nuhud. Bien qu'il ait été initialement rapporté que 67 corps avaient été retrouvés, des sources locales ont indiqué plus tard que 82 corps avaient été extraits. Par conséquent, le nombre exact de victimes reste incertain.

L'effondrement pourrait avoir été causé par le ramollissement du sol dû aux fortes pluies de ces derniers jours. Cependant, la cause exacte de l'incident n'a pas encore été confirmée.

Les opérations de sauvetage se déroulent dans des conditions difficiles. Le manque d'équipements spécialisés et de mesures de sécurité dans la zone minière complique la recherche des personnes ensevelies.

La zone où se trouve la mine d'Al-Zara est sous le contrôle des Forces de soutien rapide (RSF). Le Réseau des médecins soudanais a souligné que le travail dans des mines informelles ne répondant pas aux normes de sécurité dans les zones de conflit armé représente un risque majeur.

Au Soudan, une grande partie de l'or est extraite dans des mines artisanales et informelles. En raison de l'insuffisance des mesures de sécurité dans ces mines, les effondrements sont fréquents.

Al-ZaraAl-NuhudRSFRéseau des médecins soudanaisSoudan
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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