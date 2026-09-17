Sous la direction de Hansi Flick, le FC Barcelone réalise un début de saison éclatant, enregistrant les meilleurs résultats de l'histoire du club et démontrant tout son potentiel offensif. La large victoire 7-2 contre le Racing Santander a confirmé la domination des Catalans cette saison, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon ESPN, sous la houlette du technicien allemand, Barcelone a établi un record absolu en remportant ses sept premiers matchs toutes compétitions confondues, incluant la Liga et la Ligue des champions. Auparavant, le club n'avait jamais commencé une saison par six victoires consécutives. Ce résultat avait été atteint lors des saisons 1929–1930, 1960–1961 et 2018–2019.

Pluie de buts et football offensif

Le club catalan allie avec succès ses performances solides en championnat national à de larges victoires sur la scène internationale. Notamment, cinq buts sans réponse ont été inscrits contre Feyenoord, tandis que sept buts ont été marqués face au Racing Santander. En conséquence, le total de buts marqués par l'équipe lors des sept premières rencontres a atteint 33.

D'après ESPN, c'est la première fois dans l'histoire du FC Barcelone que plus de 30 buts sont marqués lors des sept premiers matchs de la saison. L'équipe de Hansi Flick cherche à mettre la pression sur ses adversaires dès le coup d'envoi pour décider du sort du match rapidement. Le Rayo Vallecano est la seule équipe à avoir ouvert le score contre eux lors de ces sept rencontres.

Les records de Raphinha et Lionel Messi

Jouant dans un rôle de faux neuf au sein de la tactique de Hansi Flick, Raphinha est devenu la principale arme offensive de l'équipe. Auteur d'un triplé contre le Racing Santander, le Brésilien a porté son total de buts à 11 toutes compétitions confondues cette saison.

Cette efficacité place l'ailier de 29 ans parmi les légendes du club. ESPN note que Raphinha est devenu le premier joueur depuis Lionel Messi (saison 2017–2018) à marquer neuf buts lors des six premiers matchs de Liga. Il devance également l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, de deux buts dans la course au trophée Pichichi.

En regardant les 60 dernières années, seuls Lionel Messi et Ronaldo Nazário avaient réussi à marquer au moins neuf buts lors des sept premiers matchs de la saison avec Barcelone. Raphinha contribue grandement aux succès de l'équipe, non seulement par ses buts, mais aussi par ses passes décisives cruciales, comme lors du match contre Levante.