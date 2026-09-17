Kylian Mbappé répond aux critiques sur la situation à Ceuta

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a clarifié la controverse entourant le fait qu'il ait masqué l'inscription sur un t-shirt destiné à soutenir la ville de Ceuta avant le match contre Elche. Comme le rapporte le journal Diario AS, le fait que l'attaquant français, accompagné de ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, ait partiellement dissimulé le message sur ce maillot lors de la cérémonie d'avant-match a suscité de vives critiques de la part des médias et du public espagnols. C'est ce que rapporte Goal.com .

Avant la rencontre entre Elche et le Real Madrid en La Liga, les représentants des deux équipes avaient convenu de porter des t-shirts avec l'inscription « Nous sommes tous de Ceuta », une initiative d'un groupe d'entreprises visant à attirer l'attention sur la situation humanitaire dans l'enclave espagnole après l'afflux migratoire massif en provenance du Maroc en juillet. Cependant, l'action des joueurs a provoqué une vive réaction du public.

L'explication du joueur

Lors d'une interview accordée à la presse mercredi, Kylian Mbappé a commenté l'incident, soulignant que cette décision avait été convenue au niveau des clubs et que les joueurs étaient tenus de s'y conformer., a déclaré le joueur.

L'attaquant, fils de parents ayant émigré d'Algérie et du Cameroun vers la France, a exprimé sa sympathie envers les habitants de Ceuta en déclarant : « Avant d'être un sportif, je suis un être humain et je suis en totale solidarité avec toutes les victimes de Ceuta ».

Par ailleurs, Kylian Mbappé a ajouté qu'il souhaitait soutenir tous ceux qui ont péri lors du processus migratoire et ceux qui vivent des conditions difficiles. Selon lui, il s'agissait d'une situation très complexe, car certains auraient pu interpréter cela comme une action contre les habitants de Ceuta, alors que son intention était tout autre.

L'impact global du conflit

Le joueur a appelé à une résolution pacifique du conflit, soulignant qu'il ne souhaitait pas hiérarchiser les souffrances. Il a exprimé sa profonde tristesse face aux souffrances humaines dans le monde et a affirmé vouloir envoyer un message de paix et de positivité à tous.

Ces complexités politiques ont également affecté d'autres rencontres du championnat espagnol. Notamment, le milieu de terrain du Real Betis, Abde Ezzalzouli, d'origine marocaine et arrivé en Espagne durant son enfance, a été critiqué par des fans de son pays natal pour avoir participé à un événement similaire avant le match contre Villarreal. Le joueur a affirmé sur ses réseaux sociaux que le t-shirt n'avait aucune visée politique et qu'il ne s'agissait pas d'un manque de respect envers les Marocains, déclarant fermement qu'il ne présenterait pas d'excuses.