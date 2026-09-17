Pourquoi ce petit tigre dort-il 20 heures par jour ? Le sommeil d'un bébé tigre blanc conquiert Internet

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Pourquoi ce petit tigre dort-il 20 heures par jour ? Le sommeil d'un bébé tigre blanc conquiert Internet

Le sommeil innocent d'un bébé tigre blanc capturé par l'objectif d'une caméra est devenu une scène captivante sur les réseaux sociaux. Le petit prédateur, endormi et totalement détendu, a l'air si paisible qu'il fait sourire quiconque le regarde.

En réalité, un sommeil aussi long est tout à fait normal pour les bébés tigres blancs. Au début de leur vie, tout comme les petits des autres félins, ils passent la majeure partie de la journée à se reposer.

Les bébés tigres blancs peuvent dormir environ 18 à 20 heures par jour.

Pourquoi ont-ils besoin d'autant de sommeil ?

Durant cette période, le corps du petit grandit et se développe activement. C'est pourquoi le sommeil est considéré comme une partie essentielle de son processus de développement. La « chasse » la plus paisible est un doux sommeil.

Le petit tigre sur la photo n'est pas encore occupé à chasser ou à observer les environs. Sa « mission » la plus importante actuellement est de dormir, de se reposer et de grandir.

C'est pourquoi ce moment de calme immortalisé par la caméra n'est pas seulement mignon, c'est aussi un aperçu du processus de développement naturel du petit tigre.

Tigre BlancVie SauvageMonde AnimalNatureFélin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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