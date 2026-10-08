Un avion de ligne frappé par la foudre en Inde survit par miracle

Un incident extrêmement dangereux s'est produit dans l'espace aérien indien impliquant un avion de ligne. Alors que le vol touchait à sa fin et que l'appareil se préparait à atterrir, il a été frappé par un puissant éclair. Bien que le nez de l'avion ait été gravement endommagé par l'impact, le professionnalisme de l'équipage a permis d'éviter une tragédie majeure.

Les détails de l'incident et les photos publiées ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Impact direct sur le nez : Les conséquences du phénomène naturel

Times of India selon le rapport, la foudre a frappé au moment le plus critique :

Impact lors de l'atterrissage : La foudre a frappé l'avion alors qu'il s'approchait de l'aéroport et était en phase d'atterrissage ;

Déformation grave : L'impact a touché la partie avant de l'avion, écrasant et perforant considérablement le cône de nez où se trouve le radar météorologique ;

Dommages importants : À la suite de l'incident, les revêtements supérieur et avant du fuselage de l'appareil ont subi une forte déformation.

Compétence des pilotes et survie de 110 personnes

Malgré les dommages techniques, les pilotes ont gardé leur sang-froid :

Atterrissage en toute sécurité : Grâce à la haute qualification et aux actions rapides des membres de l'équipage, l'avion a été posé en toute sécurité sur la piste de l'aéroport ;

Aucune victime : À bord de l'appareil 104 passagers ainsi que 6 membres d'équipage personne n'a été blessé et tout le monde a été évacué sain et sauf.

Les ingénieurs aéronautiques et le service de sécurité aérienne mènent une enquête pour évaluer l'étendue des dommages causés à l'avion et vérifier l'état de tous les systèmes techniques. La rapidité et le strict respect des procédures ont permis d'éviter une nouvelle catastrophe aérienne.