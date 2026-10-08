Un avion de ligne frappé par la foudre en Inde survit par miracle

·6·Monde
Un avion de ligne frappé par la foudre en Inde survit par miracle

Un incident extrêmement dangereux s'est produit dans l'espace aérien indien impliquant un avion de ligne. Alors que le vol touchait à sa fin et que l'appareil se préparait à atterrir, il a été frappé par un puissant éclair. Bien que le nez de l'avion ait été gravement endommagé par l'impact, le professionnalisme de l'équipage a permis d'éviter une tragédie majeure.

Les détails de l'incident et les photos publiées ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Impact direct sur le nez : Les conséquences du phénomène naturel

Times of India selon le rapport, la foudre a frappé au moment le plus critique :

  • Impact lors de l'atterrissage : La foudre a frappé l'avion alors qu'il s'approchait de l'aéroport et était en phase d'atterrissage ;

  • Déformation grave : L'impact a touché la partie avant de l'avion, écrasant et perforant considérablement le cône de nez où se trouve le radar météorologique ;

  • Dommages importants : À la suite de l'incident, les revêtements supérieur et avant du fuselage de l'appareil ont subi une forte déformation.

Compétence des pilotes et survie de 110 personnes

Malgré les dommages techniques, les pilotes ont gardé leur sang-froid :

  • Atterrissage en toute sécurité : Grâce à la haute qualification et aux actions rapides des membres de l'équipage, l'avion a été posé en toute sécurité sur la piste de l'aéroport ;

  • Aucune victime : À bord de l'appareil 104 passagers ainsi que 6 membres d'équipage personne n'a été blessé et tout le monde a été évacué sain et sauf.

Les ingénieurs aéronautiques et le service de sécurité aérienne mènent une enquête pour évaluer l'étendue des dommages causés à l'avion et vérifier l'état de tous les systèmes techniques. La rapidité et le strict respect des procédures ont permis d'éviter une nouvelle catastrophe aérienne.

IndeEspace Aérien IndienTimes of IndiaProcédure d'AtterrissageIncident Aérien
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tragédie sur le terrain : un footballeur frappé par la foudre est décédéTragédie sur le terrain : un footballeur frappé par la foudre est décédé8 juillet 01:31Alerte maximale au Moyen-Orient : un avion de ligne reliant Dubaï à Israël a-t-il été détourné ?Alerte maximale au Moyen-Orient : un avion de ligne reliant Dubaï à Israël a-t-il été détourné ?30 septembre 13:19«C'est un miracle» : L'expert russe stupéfait après le doublé spectaculaire de Norchaev contre la Syrie !«C'est un miracle» : L'expert russe stupéfait après le doublé spectaculaire de Norchaev contre la Syrie !2 octobre 10:56Tragédie en Turquie: des enfants tués par la foudreTragédie en Turquie: des enfants tués par la foudre18 avril 19:37Roue arrachée en plein vol et terreur en cabine : un avion iranien frôle la catastropheRoue arrachée en plein vol et terreur en cabine : un avion iranien frôle la catastrophe16 septembre 09:10Un avion cargo avec cinq membres d'équipage a disparu des radars au PakistanUn avion cargo avec cinq membres d'équipage a disparu des radars au Pakistan8 juillet 19:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?